Los ocho candidatos a La Moneda se enfrentan en un segundo debate

Los abanderados Franco Parisi (Partido de la Gente); Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas); Jeannette Jara (oficialismo); José Antonio Kast (Partido Republicano); Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, participan en la cita organizada en Canal 13.

Patricia Schüller Gamboa
A pocas semanas de las elecciones presidenciales, los ocho candidatos que postulan a La Moneda volvieron a coincidir en un nuevo debate televisado. Durante la instancia, organizada, por Canal 13, cada postulante presentó sus principales medidas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

El encuentro comenzó marcado por un sentimiento transversal de condena al reciente choque ocurrido en Recoleta, que le costó la vida a un niño de 12 años. En ese contexto, los candidatos Franco Parisi (Partido de la Gente); Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas); Jeannette Jara (oficialismo); José Antonio Kast (Partido Republicano); Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, expusieron sus planes de acción.

Franco Parisi fue uno de los primeros en intervenir, destacando su idea de implementar “barco cárceles” como una alternativa para aliviar el sistema penitenciario. Explicó que estos centros funcionarían con el mismo modelo de una cárcel tradicional: “Se administra de la misma forma en que se administra una cárcel, donde están los gendarmes a cargo del control interno, y externo la Armada”. El candidato del PDG agregó que “el costo va entre 4 y 5 millones de dólares para arrendarlo, y construir sale un poquito más, pero son proyectos de largo plazo. El último barco que salió a retiro fue en Estados Unidos, que duró 25 años allá en El Bronx”.

En la misma línea de reforzar la infraestructura penitenciaria, Evelyn Matthei sostuvo que es fundamental construir más recintos, aunque fuera de la capital. “No pueden estar en Santiago las cárceles de alta seguridad, obviamente que no. No se les puede bloquear la señal ni nada, siguen operando desde las cárceles, por eso las vamos a construir en el desierto”, afirmó.

Desde otra perspectiva, la candidata oficialista Jeannette Jara puso el acento en fortalecer las instituciones y el control financiero como parte de su propuesta para combatir el crimen organizado. “Cuando nosotros situamos la conversación de la seguridad pública en el tema de las cárceles es que ya hemos asumido que alguien cometió un delito, fue perseguido, fue enjuiciado y además está preso. La conversación es mucho más amplia y tiene que ver con fortalecer policías, con controles fronterizos, pero también con perseguir el objetivo del crimen organizado en este país, persiguiendo la ruta del dinero sucio y levantando el secreto bancario”, planteó.

El debate dejó en evidencia las distintas miradas de los postulantes sobre la seguridad, uno de los temas más sensibles y urgentes para el electorado en la actual contienda presidencial.

Conozca cómo será el debate presidencial de este domingo 26 de octubre en Canal 13
