LP Chile impulsa el mayor calendario profesional femenino en la historia del tenis nacional

Con el apoyo de la Federación de Tenis de Chile y el IND se oficializó la realización de cuatro torneos W15, anuncio que consolida un calendario sin precedentes en la historia del tenis chileno, pues por primera vez nuestro país alojará cuatro torneos del ITF World Tennis Tour (circuito mundial de la ITF) en un año.

Leonardo Medina
Una vez más la alianza público-privada marcará un nuevo capítulo en el desarrollo del tenis femenino nacional. En dependencias de LP Chile se celebró este jueves 16 de octubre la firma del convenio entre la empresa internacional, la Federación de Tenis de Chile y el Instituto Nacional de Deportes (IND), que oficializa el regreso del LP Open Series by IND temporada 2026, circuito que contará con cuatro torneos W15 pertenecientes al ITF World Tennis Tour.

Source Texto: La Nación
Leonardo Medina

Leonardo Medina
