Una vez más la alianza público-privada marcará un nuevo capítulo en el desarrollo del tenis femenino nacional. En dependencias de LP Chile se celebró este jueves 16 de octubre la firma del convenio entre la empresa internacional, la Federación de Tenis de Chile y el Instituto Nacional de Deportes (IND), que oficializa el regreso del LP Open Series by IND temporada 2026, circuito que contará con cuatro torneos W15 pertenecientes al ITF World Tennis Tour.

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/lp-chile-impulsa-el-mayor-calendario-profesional-femenino-en-la-historia-del-tenis-nacional