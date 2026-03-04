Home Viajes "lugares turísticos en chile: bahía inglesa y su gastronomía coste..."

Lugares turísticos en Chile: Bahía Inglesa y su gastronomía costera del norte

En la Región de Aysén, Caleta Tortel se posiciona como uno de los lugares turísticos en Chile donde la gastronomía austral es protagonista. La centolla y la merluza fresca, servidas en cocinerías familiares frente al mar, convierten a este rincón patagónico en un destino auténtico donde la cocina costera se vive como parte de la identidad cultural.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Lugares turísticos en Chile: Bahía Inglesa y su gastronomía costera del norte

En la Región de Atacama, Bahía Inglesa se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos gracias a su combinación de playas turquesas y gastronomía costera del norte. Aquí, los sabores marinos se convierten en protagonistas de la experiencia turística, ofreciendo frescura y autenticidad frente al Pacífico.

Ostiones y almejas: identidad gastronómica de Bahía Inglesa

La gastronomía de Bahía Inglesa se distingue por la calidad de sus productos. Los ostiones de Tongoy y las almejas frescas son parte esencial de la oferta culinaria, servidos en preparaciones que privilegian la sencillez y el sabor natural.

En este lugar turístico en Chile, los visitantes disfrutan de ceviches, empanadas de mariscos y platos que reflejan la riqueza del litoral nortino.

@maurodelflow0 Caldillo de congrio no aesthetic en Bahía Inglesa en el patio mientras se lava la ropa del viaje. Porque para un buen plato solo se necesitan ganas y comensales motivados para comer esta receta simple pero llena de sabor de nuestra tradicional gastronomía popular chilena. Un buen caldo marino levanta el alma y usted verá que más cosas. Un abrazo #congrio #caldo #bahiainglesa #caldera #atacama ♬ sonido original – Mauricio Oyarce Drec

Turismo gastronómico en un entorno costero único

El turismo gastronómico en Bahía Inglesa se vive en restaurantes familiares y cocinerías locales que ofrecen pescados y mariscos recién capturados. La frescura es la norma, y cada plato se acompaña del paisaje de aguas cristalinas que convierte a este destino en un escenario incomparable.

La cocina aquí no busca sofisticación, sino autenticidad: sabores directos del mar que consolidan a Bahía Inglesa como uno de los lugares turísticos en Chile más ligados a la identidad costera.

Patrimonio y paisaje como acompañamiento en este lugar turístico en Chile

Aunque las playas de arena blanca y el entorno desértico son parte del atractivo, la verdadera experiencia se encuentra en la mesa. La gastronomía nortina se convierte en el hilo conductor de la visita, reforzando la idea de que el turismo en Bahía Inglesa se construye desde los sabores.

Destinos culturales de Chile: esto debes explorar si vas a la Región de Atacama
Lugares turísticos en Chile: Región de Aysén y su gastronomía de territorio extremo
Source Texto: La Nación / Foto: El Desconcierto
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Futura vocera reitera “crisis” luego de informe del CF...

Mara Sedini dijo que “hay que ser muy claros, el desvío de la meta del balance estructural fue de -3,6%, cuando la meta era del -1,1%. Esto es gravísimo. Y una de las razones que entrega el Consejo Fiscal Autónomo es que responde a errores reiterados en el cálculo de los ingresos y no hay ajustes necesarios hechos en los gastos”.

Leer mas
Nacional
Carmona niega lobby comunista en proyecto chino: “Una ...

El timonel del PC dijo, en Radio Universo, que “el Partido Comunista de Chile tiene un sentido de la ubicación, sabe que es un partido político que no representa al Estado de Chile, que no interfiere en las misiones y tareas que tiene el Estado de Chile, definido por el Gobierno y en las tareas que le toca a relación con el Parlamento”.

Leer mas
Nacional
Chile es declarado por la OMS como el primer país de A...

La verificación fue realizada por expertos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Con esto, Chile se convirtió en el segundo país del mundo en alcanzar este hito, tras Jordania en 2024.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
19
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/