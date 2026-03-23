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Lugares turísticos en Chile: Chaitén y su cocina patagónica con pescados y mariscos

Chaitén, en la Región de Los Lagos, combina la riqueza de la cocina patagónica con pescados, mariscos y repostería casera, en un pueblo resiliente marcado por la historia de su volcán y rodeado de naturaleza extrema.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Chaitén y su cocina patagónica con pescados y mariscos

Entre los lugares turísticos en Chile, Chaitén se presenta como un pueblo resiliente, reconstruido tras la erupción del volcán en 2008.

Hoy combina gastronomía patagónica, patrimonio cultural y un entorno natural de ríos, montañas y fiordos que lo convierten en un destino único en el sur del país.

Cocina patagónica con pescados y mariscos

La gastronomía de Chaitén refleja la riqueza del mar y los ríos de la zona:

  • Pescados frescos como salmón y merluza austral.
  • Mariscos locales, entre ellos cholgas, almejas y erizos.
  • Preparaciones tradicionales como caldillos y empanadas de mariscos, que forman parte de la identidad culinaria del pueblo.

Estos sabores convierten a Chaitén en un referente del turismo gastronómico patagónico dentro de los lugares turísticos en Chile.

Repostería casera y productos locales en este lugar turístico en Chile

La cocina se complementa con una variada repostería artesanal, que incluye tortas, kuchen y dulces típicos elaborados con frutos del bosque. Estos productos caseros refuerzan la hospitalidad patagónica y acompañan la experiencia turística.

Un pueblo marcado por su volcán

La erupción del volcán Chaitén en 2008 transformó la historia del pueblo. Hoy, la reconstrucción y la resiliencia de sus habitantes forman parte de su identidad. Visitar Chaitén es también conocer un ejemplo de cómo la comunidad se levantó tras una catástrofe natural.

Naturaleza y aventura en la Patagonia

El entorno de Chaitén ofrece múltiples actividades:

  • Parque Pumalín Douglas Tompkins, con senderos y bosques nativos.
  • Fiordos y ríos, ideales para la pesca deportiva y la navegación.
  • Montañas y volcanes, que convierten al pueblo en un destino de aventura y naturaleza extrema.

Chaitén demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la gastronomía patagónica, la repostería casera y la historia volcánica.

Este pueblo de la Región de Los Lagos es un imperdible para quienes buscan cultura, sabores y naturaleza en la Patagonia.

Lugares turísticos en Chile: si visitas Chaitén, esto debes saber
Source Texto: La Nación / Foto: Tripadvisor
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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