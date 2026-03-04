Lugares turísticos en Chile: Chiloé y su gastronomía costera con patrimonio cultural

En el sur de Chile, Chiloé se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos gracias a su turismo gastronómico.

Aquí, en este lugar de la Región de Los Lagos, los sabores del mar y de la tierra se convierten en relatos de identidad, y cada preparación refleja la historia de una comunidad que vive en estrecho vínculo con su entorno.

Las iglesias de madera Patrimonio de la Humanidad y la mitología local acompañan como telón de fondo, pero es la cocina la que marca el pulso de la experiencia turística.

Curanto en hoyo: símbolo del turismo gastronómico en Chiloé

El curanto en hoyo es mucho más que un plato: es un ritual comunitario que resume la esencia de este lugar turístico en Chile. Bajo tierra, mariscos, carnes y papas se cocinan lentamente cubiertos con hojas de nalca, mientras vecinos y visitantes esperan el banquete.

Este acto colectivo convierte al curanto en la expresión máxima del turismo gastronómico chilote, donde la cocina se comparte como parte de la vida y la cultura.

Papas nativas y mariscos frescos: identidad culinaria de Chiloé

La isla es también un territorio de sabores únicos. Las papas nativas, con su diversidad de colores y texturas, son un patrimonio agrícola que sorprende a quienes buscan experiencias culinarias distintas.

A ellas se suman los mariscos frescos —cholgas, almejas, locos y ostras— que llegan cada día desde las caletas y dan vida a ceviches, sopas y guisos. En mercados como los de Castro o Dalcahue, la gastronomía se convierte en espectáculo cotidiano, reforzando a Chiloé como uno de los lugares turísticos en Chile más ligados a la cocina costera.

Turismo con sabor a comunidad

El turismo gastronómico en Chiloé se vive en ferias locales, cocinerías familiares y celebraciones comunitarias. No se trata de sofisticación, sino de autenticidad: platos sencillos, frescos y cargados de historia.

El patrimonio cultural acompaña como escenario, pero es la mesa chilota la que ofrece al visitante una inmersión en sabores que son también relatos de identidad.