Entre los más espectaculares lugares turísticos en Chile, la Laguna del Laja se ubica en el corazón de la cordillera de la Región del Biobío, dentro del Parque Nacional Laguna del Laja.

Creado en 1958, este parque protege 11.600 hectáreas de paisajes cordilleranos, bosques nativos y fauna como cóndores, zorros y vizcachas.

Su mayor atractivo es la laguna de origen glacial, rodeada por el imponente Volcán Antuco y la Sierra Velluda.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Laguna del Laja

En vehículo particular

Desde Los Ángeles: 50 km hacia Antuco y luego al parque (1h aprox.).

50 km hacia Antuco y luego al parque (1h aprox.). Desde Santiago: 7–8 horas por Ruta 5 Sur hasta Los Ángeles, luego desvío hacia Antuco.

7–8 horas por Ruta 5 Sur hasta Los Ángeles, luego desvío hacia Antuco. Desde Antuco: 31 km hasta el acceso principal del parque.

En transporte público

Desde Santiago: buses a Los Ángeles (7h aprox.), luego conexión hacia Antuco y transporte local hasta el parque.

Lugares turísticos en Chile: atractivos principales

Laguna del Laja: lago glacial de aguas turquesa, considerado el embalse natural más grande de Chile.

lago glacial de aguas turquesa, considerado el embalse natural más grande de Chile. Volcán Antuco: escenario de trekking, montañismo y fotografía.

escenario de trekking, montañismo y fotografía. Sierra Velluda: macizo nevado, ideal para alta montaña y vistas panorámicas.

macizo nevado, ideal para alta montaña y vistas panorámicas. Sendero de Chile: recorrido de 36 km con tramos habilitados para todo público.

recorrido de 36 km con tramos habilitados para todo público. Fauna y flora: cóndores, bandurrias, vizcachas, zorros culpeo, ciprés de la cordillera y araucarias.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

Horarios: lunes a domingo, de 08:30 a 17:00 horas (último ingreso a las 14:00).

lunes a domingo, de (último ingreso a las 14:00). Entradas: desde $2.100 CLP , disponibles en pasesparques.cl.

desde , disponibles en pasesparques.cl. Clima: templado, con nieve en invierno; recomendable ropa de abrigo y calzado de trekking.

templado, con nieve en invierno; recomendable ropa de abrigo y calzado de trekking. Regulaciones: prohibido ingreso con mascotas y uso de fuego; obligatorio retirar la basura.

prohibido ingreso con mascotas y uso de fuego; obligatorio retirar la basura. Servicios: limitados; se recomienda llevar agua, comida y prever conectividad reducida.

La Laguna del Laja es uno de los más impresionantes lugares turísticos en Chile, un destino que combina paisajes cordilleranos, actividades de montaña y biodiversidad única.

Con accesos claros desde Los Ángeles y Antuco, es ideal para quienes buscan aventura y contacto directo con la naturaleza en la Región del Biobío.