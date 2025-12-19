Lugares turísticos en Chile: Cómo llegar al Monumento Natural El Morado

El Monumento Natural El Morado —conocido popularmente como Parque Nacional El Morado— está ubicado en el Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana, y es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados para realizar trekking de montaña.

En este lugar también se puede observar glaciares y disfrutar de paisajes cordilleranos a poca distancia de Santiago.

Su acceso es relativamente sencillo, pero requiere planificación previa debido a regulaciones y condiciones climáticas variables.

Cómo llegar al Monumento Natural El Morado desde Santiago, uno de los accesos más directos a lugares turísticos en Chile

El monumento se encuentra en el sector de Baños Morales, comuna de San José de Maipo, a unos 93 kilómetros al sureste de Santiago.

Cómo llegar en auto al Monumento Natural El Morado

Ruta:

Santiago → Puente Alto → Camino al Volcán (Ruta G-25) → San José de Maipo → San Gabriel → Baños Morales.

Entre 2,5 y 3 horas , dependiendo del tráfico y del clima.

Entre , dependiendo del tráfico y del clima. Estado del camino: Pavimentado hasta el sector de San Gabriel . Desde San Gabriel a Baños Morales, camino de ripio , cuyo estado puede variar según la temporada, lluvias o nieve.

Recomendación:

Conducir con precaución, especialmente en invierno o después de lluvias, debido a curvas, pendientes y posible escarcha.

Estacionamiento

Existen estacionamientos pagados en Baños Morales .

. Desde el pueblo se accede caminando al punto de control de CONAF.

Cómo llegar al Monumento Natural El Morado en transporte público

El acceso en transporte público es posible, pero no está disponible todo el año.

Opciones habituales

Metro hasta Puente Alto (Línea 4) .

. Bus hacia San José de Maipo .

. Desde allí, transporte rural hacia Baños Morales.

En temporada alta (primavera y verano) suele operar el Metrobus MB-72 desde el sector de Bellavista de La Florida hasta Baños Morales, pero su frecuencia y operación no son permanentes.

Tiempo total estimado: entre 3,5 y 4 horas.

⚠️ Es fundamental verificar horarios de ida y regreso el mismo día de la visita.

Acceso y requisitos 2025 para ingresar al Monumento Natural El Morado

El área protegida es administrada por CONAF y el ingreso está regulado.

Requisitos obligatorios

Reserva previa online a través del sistema oficial de CONAF.

a través del sistema oficial de CONAF. Presentar documento de identidad o pasaporte .

. Respetar horarios de ingreso y salida establecidos.

El ingreso suele estar permitido solo hasta cierta hora de la mañana, según temporada.

Horarios y funcionamiento

Generalmente abierto de martes a domingo .

. Cerrado los lunes, salvo festivos.

El parque puede cerrar total o parcialmente por razones climáticas o de seguridad.

Valor de entrada

Tarifas diferenciadas para público nacional y extranjero.

Pago exclusivamente online.

Senderos y atractivos del Monumento Natural El Morado, uno de los lugares turísticos en Chile más visitados del Cajón del Maipo

Sendero Laguna Morales

Dificultad: media.

media. Duración: 4 a 5 horas ida y vuelta.

4 a 5 horas ida y vuelta. Atractivo: laguna de origen glaciar rodeada de montañas.

Sendero Mirador Glaciar San Francisco

Dificultad: media.

media. Duración: 6 a 7 horas ida y vuelta.

6 a 7 horas ida y vuelta. Atractivo: vista directa al Glaciar San Francisco, uno de los principales hitos del monumento.

Mejor época para visitar el Monumento Natural El Morado

Temporada recomendada:

De octubre a abril , cuando el acceso suele estar habilitado.

De , cuando el acceso suele estar habilitado. Invierno:

El monumento puede permanecer cerrado por nieve, riesgo de aludes o mal estado del camino .

El monumento puede permanecer cerrado por . Verano:

Clima más estable, pero alta radiación solar y mayor afluencia de visitantes.

Recomendaciones clave para la visita

Llevar agua suficiente (no hay puntos de abastecimiento).

(no hay puntos de abastecimiento). Usar calzado de trekking adecuado.

adecuado. Protección solar obligatoria, incluso en días nublados.

No abandonar los senderos señalizados.

Respetar estrictamente los horarios de retorno.

Verificar el estado del monumento y del camino el mismo día de la visita.

El Monumento Natural El Morado es uno de los lugares turísticos en Chile más accesibles desde Santiago para quienes buscan naturaleza, glaciares y senderismo en alta montaña.

Conocer cómo llegar, realizar la reserva con anticipación y considerar las condiciones del camino permite disfrutar de este entorno protegido de forma segura y responsable.