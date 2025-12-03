Entre los más emblemáticos lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional La Campana destaca por su biodiversidad y por el famoso Cerro La Campana, ascendido por Charles Darwin en 1834.
Con más de 8.000 hectáreas, protege bosques de palma chilena y ecosistemas únicos de la zona central. Fue declarado Parque Nacional en 1967 y reconocido como Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1985.
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional La Campana
En vehículo particular
- Desde Santiago: tomar la Ruta 5 Norte hasta Hijuelas u Olmué (118 km, aprox. 1h 30min).
- Accesos principales:
- Sector Granizo (Olmué): el más visitado, con senderos hacia el Cerro La Campana.
- Sector Cajón Grande (Olmué): acceso a rutas de trekking y bosques nativos.
- Sector Ocoa (Hijuelas): famoso por el Palmar de Ocoa, uno de los últimos bosques naturales de palma chilena.
En transporte público
- Desde Santiago se puede tomar bus hacia Olmué o Hijuelas, y luego colectivos locales hacia los accesos del parque.
Lugares turísticos en Chile: atractivos del Parque Nacional La Campana
- Cerro La Campana (1.828 m): trekking clásico con vistas a la cordillera y al Pacífico.
- Palmar de Ocoa: uno de los últimos bosques naturales de palma chilena (Jubaea chilensis).
- Senderos de trekking: como el Sendero Andinista y el Sendero Portezuelo.
- Historia natural: Darwin ascendió el cerro en 1834, dejando registros de su experiencia.
Lugares turísticos en Chile: información práctica
- Horarios: martes a domingo, de 08:30 a 17:00 horas.
- Entradas: desde $2.600 CLP, disponibles en pasesparques.cl.
- Regulaciones: prohibido ingreso con mascotas y uso de fuego; obligatorio retirar la basura.
- Aforo: máximo 300 personas por día en el sector Granizo.
El Parque Nacional La Campana es uno de los más representativos lugares turísticos en Chile, un espacio donde naturaleza, historia y trekking se combinan en la Región de Valparaíso.
Con accesos claros desde Santiago y sectores diferenciados, es un destino ideal para quienes buscan aventura y biodiversidad cerca de la capital.