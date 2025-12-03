Home Viajes "lugares turísticos en chile: cómo llegar al parque nacional la ca..."

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional La Campana

El Parque Nacional La Campana, en la Región de Valparaíso, es uno de los grandes lugares turísticos en Chile. Con el Cerro La Campana, bosques de palma chilena y senderos de trekking, ofrece naturaleza e historia a solo 1 hora y media de Santiago.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional La Campana

Entre los más emblemáticos lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional La Campana destaca por su biodiversidad y por el famoso Cerro La Campana, ascendido por Charles Darwin en 1834.

Con más de 8.000 hectáreas, protege bosques de palma chilena y ecosistemas únicos de la zona central. Fue declarado Parque Nacional en 1967 y reconocido como Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1985.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional La Campana

En vehículo particular

  • Desde Santiago: tomar la Ruta 5 Norte hasta Hijuelas u Olmué (118 km, aprox. 1h 30min).
  • Accesos principales:
    • Sector Granizo (Olmué): el más visitado, con senderos hacia el Cerro La Campana.
    • Sector Cajón Grande (Olmué): acceso a rutas de trekking y bosques nativos.
    • Sector Ocoa (Hijuelas): famoso por el Palmar de Ocoa, uno de los últimos bosques naturales de palma chilena.

En transporte público

  • Desde Santiago se puede tomar bus hacia Olmué o Hijuelas, y luego colectivos locales hacia los accesos del parque.

Lugares turísticos en Chile: atractivos del Parque Nacional La Campana

  • Cerro La Campana (1.828 m): trekking clásico con vistas a la cordillera y al Pacífico.
  • Palmar de Ocoa: uno de los últimos bosques naturales de palma chilena (Jubaea chilensis).
  • Senderos de trekking: como el Sendero Andinista y el Sendero Portezuelo.
  • Historia natural: Darwin ascendió el cerro en 1834, dejando registros de su experiencia.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

  • Horarios: martes a domingo, de 08:30 a 17:00 horas.
  • Entradas: desde $2.600 CLP, disponibles en pasesparques.cl.
  • Regulaciones: prohibido ingreso con mascotas y uso de fuego; obligatorio retirar la basura.
  • Aforo: máximo 300 personas por día en el sector Granizo.

El Parque Nacional La Campana es uno de los más representativos lugares turísticos en Chile, un espacio donde naturaleza, historia y trekking se combinan en la Región de Valparaíso.

Con accesos claros desde Santiago y sectores diferenciados, es un destino ideal para quienes buscan aventura y biodiversidad cerca de la capital.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: Chile es Tuyo
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Alerta epidemiológica por alza de casos de sarampión e...

El doctor Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, explicó a Diario Usach de qué se trata este aviso oficial emitido por las autoridades de salud pública.

Leer mas
Nacional
La importancia de elegir servicios profesionales para ...

Con el aumento de la longevidad y las rutinas aceleradas de las familias, disponer de profesionales capacitados que brinden cuidados personalizados marca una gran diferencia en su calidad de vida.

Leer mas
Internacional
Elefante de entre dos y cuatro toneladas muere por las...

De acuerdo con la agencia estatal Antara, el animal fue hallado el sábado en el distrito de Meureudu, una de las 50 localidades gravemente golpeadas por el mal tiempo de la última semana, que ha impactado principalmente a Aceh y a las provincias de Sumatra Septentrional y Occidental.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/