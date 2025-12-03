Entre los más emblemáticos lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional La Campana destaca por su biodiversidad y por el famoso Cerro La Campana, ascendido por Charles Darwin en 1834.

Con más de 8.000 hectáreas, protege bosques de palma chilena y ecosistemas únicos de la zona central. Fue declarado Parque Nacional en 1967 y reconocido como Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1985.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional La Campana

En vehículo particular

Desde Santiago: tomar la Ruta 5 Norte hasta Hijuelas u Olmué (118 km, aprox. 1h 30min).

tomar la hasta Hijuelas u Olmué (118 km, aprox. 1h 30min). Accesos principales: Sector Granizo (Olmué): el más visitado, con senderos hacia el Cerro La Campana. Sector Cajón Grande (Olmué): acceso a rutas de trekking y bosques nativos. Sector Ocoa (Hijuelas): famoso por el Palmar de Ocoa, uno de los últimos bosques naturales de palma chilena.



En transporte público

Desde Santiago se puede tomar bus hacia Olmué o Hijuelas, y luego colectivos locales hacia los accesos del parque.

Lugares turísticos en Chile: atractivos del Parque Nacional La Campana

Cerro La Campana (1.828 m): trekking clásico con vistas a la cordillera y al Pacífico.

trekking clásico con vistas a la cordillera y al Pacífico. Palmar de Ocoa: uno de los últimos bosques naturales de palma chilena (Jubaea chilensis).

uno de los últimos bosques naturales de palma chilena (Jubaea chilensis). Senderos de trekking: como el Sendero Andinista y el Sendero Portezuelo.

como el Sendero Andinista y el Sendero Portezuelo. Historia natural: Darwin ascendió el cerro en 1834, dejando registros de su experiencia.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

Horarios: martes a domingo, de 08:30 a 17:00 horas .

martes a domingo, de . Entradas: desde $2.600 CLP , disponibles en pasesparques.cl.

desde , disponibles en pasesparques.cl. Regulaciones: prohibido ingreso con mascotas y uso de fuego; obligatorio retirar la basura.

prohibido ingreso con mascotas y uso de fuego; obligatorio retirar la basura. Aforo: máximo 300 personas por día en el sector Granizo.

El Parque Nacional La Campana es uno de los más representativos lugares turísticos en Chile, un espacio donde naturaleza, historia y trekking se combinan en la Región de Valparaíso.

Con accesos claros desde Santiago y sectores diferenciados, es un destino ideal para quienes buscan aventura y biodiversidad cerca de la capital.