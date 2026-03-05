Lugares turísticos en Chile: Mejillones y su gastronomía costera nortina

En la Región de Antofagasta, Mejillones se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos del norte gracias a su gastronomía costera.

La ciudad puerto combina tradición pesquera con preparaciones frescas que reflejan la identidad nortina, convirtiendo la mesa en protagonista de la experiencia turística.

Ceviches y mariscos frescos: esencia del turismo gastronómico en Mejillones

La cocina local se nutre de los productos del mar. Los ceviches de pescado y mariscos frescos son el plato más representativo, preparados con congrio, reineta, ostiones y camarones. En las caletas nortinas, los visitantes disfrutan de empanadas de mariscos y sopas marineras que transmiten la autenticidad de la costa.

Este lugar turístico en Chile ofrece sabores directos del Pacífico, donde la frescura es la norma.

Caletas y cocinerías: turismo gastronómico comunitario

El turismo gastronómico en Mejillones se vive en cocinerías familiares y caletas pesqueras que mantienen vivas las tradiciones culinarias. Allí, la cocina se comparte en un ambiente cercano, reforzando la identidad comunitaria y convirtiendo cada plato en parte de la cultura local.

La sencillez y la autenticidad son el sello de este destino nortino.

Patrimonio y paisaje como acompañamiento

Aunque Mejillones también destaca por su historia portuaria y su entorno desértico, la verdadera experiencia se encuentra en la mesa. La gastronomía costera nortina se convierte en el hilo conductor de la visita, consolidando a la ciudad como uno de los lugares turísticos en Chile más ligados al mar.

Mejillones demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la cocina. Los ceviches frescos, las empanadas de mariscos y las preparaciones de las caletas convierten a este puerto nortino en un destino gastronómico imperdible, donde el mar y la comunidad se encuentran en cada plato.