El Desierto Florido es uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Chile y del mundo.
Cada cierto número de años, el árido paisaje del norte se transforma en un tapiz multicolor gracias a lluvias inusuales que despiertan semillas dormidas bajo la arena.
Este espectáculo convierte al norte en uno de los lugares turísticos en Chile más buscados por viajeros y fotógrafos.
Lugares turísticos en Chile: Copiapó
La ciudad de Copiapó es el punto de partida ideal para recorrer el Desierto Florido. Desde aquí se organizan excursiones hacia sectores como Llanos de Challe y Parque Nacional Pan de Azúcar, donde florecen especies como añañucas, suspiros y patas de guanaco.
Lugares turísticos en Chile: Vallenar
En la Región de Atacama, Vallenar ofrece acceso a valles y quebradas donde el fenómeno se aprecia con intensidad. Es uno de los lugares turísticos en Chile para ver el desierto florido más recomendados por su cercanía a áreas de gran biodiversidad.
Lugares turísticos en Chile: La Serena y Coquimbo
Más al sur, la Región de Coquimbo también experimenta el Desierto Florido en sectores cercanos a La Serena. Aquí se pueden observar campos de flores que contrastan con el mar y las dunas, consolidando la zona como uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos en primavera.
Flora del Desierto Florido
Entre las especies más comunes destacan:
- Añañucas rojas y amarillas
- Suspiros celestes y lilas
- Patas de guanaco fucsias
- Huilli de flores blancas
El Desierto Florido es un tesoro natural que convierte al norte de Chile en un destino imperdible. Los lugares turísticos en Chile como Copiapó, Vallenar y La Serena son los mejores puntos para vivir esta experiencia, que refleja la riqueza y diversidad del país.