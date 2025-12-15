Home Viajes "lugares turísticos en chile para ver el desierto florido..."

Lugares turísticos en Chile para ver el desierto florido

Los lugares turísticos en Chile para ver el desierto florido ofrecen un espectáculo único que combina naturaleza, biodiversidad y paisajes inolvidables. Desde Copiapó hasta La Serena, cada sector revela la magia de un fenómeno que no ocurre todos los años.

Eduardo Córdova
El Desierto Florido es uno de los fenómenos naturales más sorprendentes de Chile y del mundo.

Cada cierto número de años, el árido paisaje del norte se transforma en un tapiz multicolor gracias a lluvias inusuales que despiertan semillas dormidas bajo la arena.

Este espectáculo convierte al norte en uno de los lugares turísticos en Chile más buscados por viajeros y fotógrafos.

Lugares turísticos en Chile: Copiapó

La ciudad de Copiapó es el punto de partida ideal para recorrer el Desierto Florido. Desde aquí se organizan excursiones hacia sectores como Llanos de Challe y Parque Nacional Pan de Azúcar, donde florecen especies como añañucas, suspiros y patas de guanaco.

Lugares turísticos en Chile: Vallenar

En la Región de Atacama, Vallenar ofrece acceso a valles y quebradas donde el fenómeno se aprecia con intensidad. Es uno de los lugares turísticos en Chile para ver el desierto florido más recomendados por su cercanía a áreas de gran biodiversidad.

Lugares turísticos en Chile: La Serena y Coquimbo

Más al sur, la Región de Coquimbo también experimenta el Desierto Florido en sectores cercanos a La Serena. Aquí se pueden observar campos de flores que contrastan con el mar y las dunas, consolidando la zona como uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos en primavera.

Flora del Desierto Florido

Entre las especies más comunes destacan:

  • Añañucas rojas y amarillas
  • Suspiros celestes y lilas
  • Patas de guanaco fucsias
  • Huilli de flores blancas

El Desierto Florido es un tesoro natural que convierte al norte de Chile en un destino imperdible. Los lugares turísticos en Chile como Copiapó, Vallenar y La Serena son los mejores puntos para vivir esta experiencia, que refleja la riqueza y diversidad del país.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Foto: Aton
4
