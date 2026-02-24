Lugares turísticos en Chile: qué debes saber antes de visitar el Salar de Maricunga

El Salar de Maricunga es uno de los lugares turísticos en Chile menos masivos y más extremos del norte del país, ubicado en plena cordillera de la Región de Atacama. A diferencia de otros salares más conocidos, este destino combina altitud considerable, aislamiento y condiciones climáticas severas, por lo que la planificación es fundamental.

Dentro del mapa de los lugares turísticos en Chile asociados al altiplano y paisajes volcánicos, el Salar de Maricunga destaca por su entorno mineral, lagunas altoandinas y fauna adaptada a condiciones extremas.

Lugares turísticos en Chile y altitud: el impacto de la altura en el Salar de Maricunga

El Salar de Maricunga se encuentra a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile donde el mal de altura puede afectar a visitantes no aclimatados.

Síntomas como dolor de cabeza, náuseas, fatiga o dificultad para respirar son frecuentes si no se realiza una adaptación progresiva. Por ello, se recomienda:

Evitar ascensos bruscos en un solo día desde el nivel del mar.

Hidratarse constantemente.

No realizar actividad física intensa al llegar.

Consultar previamente en caso de problemas cardíacos o respiratorios.

En el entorno se ubican lagunas altoandinas y áreas protegidas que también superan los 3.500 metros de altitud, por lo que la exigencia física es constante durante la visita.

Acceso vehicular en uno de los lugares turísticos en Chile más aislados

Entre los lugares turísticos en Chile de carácter remoto, el Salar de Maricunga exige vehículo en buenas condiciones, idealmente 4×4. El acceso se realiza principalmente desde Copiapó por rutas pavimentadas y luego caminos secundarios de ripio, que pueden presentar tramos en mal estado.

No existen estaciones de servicio cercanas ni señal telefónica estable. Por ello, es imprescindible:

Revisar combustible antes de salir.

Llevar rueda de repuesto y herramientas básicas.

Informar a terceros sobre la ruta planificada.

Descargar mapas offline.

Durante el invierno altiplánico o tras precipitaciones estivales, algunos caminos pueden volverse intransitables.

Lugares turísticos en Chile y clima extremo: qué esperar en Maricunga

El clima en el Salar de Maricunga es árido y frío. Las temperaturas pueden superar los 20°C durante el día bajo radiación solar intensa, pero descender bajo cero en la noche.

Entre los lugares turísticos en Chile situados en altura, este salar presenta:

Alta radiación UV durante todo el año.

Vientos fuertes en horas de la tarde.

Amplia oscilación térmica diaria.

Posibles nevadas en invierno.

Es fundamental usar protector solar de alto factor, gafas con filtro UV, ropa en capas y abrigo térmico, incluso en meses considerados cálidos.

Conservación y entorno natural

El Salar de Maricunga forma parte de un ecosistema frágil, con presencia de flamencos y otras especies altoandinas. Como ocurre en varios lugares turísticos en Chile de carácter natural, el impacto humano puede alterar significativamente el entorno.

Se recomienda:

No ingresar con vehículos fuera de rutas habilitadas.

No dejar residuos.

Respetar señaléticas y áreas protegidas.

El turismo responsable es clave en destinos de alta fragilidad ambiental.

Recomendaciones finales antes de viajar

Entre los lugares turísticos en Chile vinculados a paisajes extremos, el Salar de Maricunga ofrece una experiencia única pero exigente. La altitud, el aislamiento y las condiciones climáticas requieren preparación física y logística.

Antes de viajar:

Verifica estado de rutas y clima.

Evalúa tu condición de salud frente a la altura.

Lleva equipamiento adecuado para frío y radiación.

Planifica tiempos considerando distancias largas y baja conectividad.

Una visita informada puede transformar este salar en una experiencia inolvidable dentro de los lugares turísticos en Chile menos explorados.