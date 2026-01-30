Lugares turísticos en Chile: si visitas el Cajón del Maipo esto debes saber

El Cajón del Maipo es uno de los lugares turísticos en Chile más cercanos a Santiago y, al mismo tiempo, uno de los más exigentes en términos de planificación.

Su entorno cordillerano, las restricciones ambientales y la escasez de servicios en sectores interiores hacen fundamental conocer con anticipación las condiciones de acceso, el clima y las normas de cuidado del territorio antes de visitarlo.

Accesos y conectividad

El Cajón del Maipo se ubica a unos 50 kilómetros de Santiago y su acceso principal es por la Ruta G-25, que atraviesa localidades como San José de Maipo, El Manzano y San Alfonso.

El camino está pavimentado en gran parte, pero algunos tramos interiores son de ripio, especialmente hacia sectores cordilleranos. En temporada invernal, pueden producirse cortes por nieve, lluvias intensas o remociones en masa, por lo que se recomienda revisar el estado de la ruta antes de viajar.

Clima cordillerano: Lugares turísticos en Chile

El clima en el Cajón del Maipo es marcadamente cordillerano y variable, con diferencias importantes entre el día y la noche. En verano, las temperaturas pueden superar los 30 °C durante el día, mientras que en invierno son frecuentes las heladas, nevadas y temperaturas bajo cero.

Es fundamental llevar ropa adecuada para cambios bruscos y considerar que las condiciones climáticas pueden modificar o cancelar actividades al aire libre.

Restricciones ambientales

Gran parte del Cajón del Maipo se encuentra bajo protección ambiental, especialmente en áreas cercanas al Monumento Natural El Morado y otros sectores cordilleranos. Está prohibido encender fuego fuera de zonas habilitadas, botar basura o ingresar a áreas restringidas.

Además, algunos accesos requieren inscripción previa o permisos, y las fiscalizaciones aumentan durante fines de semana largos y temporada alta.

Servicios limitados en este lugar turístico en Chile

Los servicios en el Cajón del Maipo son escasos y concentrados en los centros poblados, como San José de Maipo.

Más arriba en la cordillera, no hay estaciones de servicio, cajeros automáticos ni señal de telefonía estable.

Se recomienda cargar combustible con anticipación, llevar efectivo, agua potable y alimentos suficientes, especialmente si se planean caminatas, termas o actividades de montaña.

Turismo responsable

El Cajón del Maipo es un ecosistema frágil y de alto valor ambiental, clave para el abastecimiento de agua de Santiago. Respetar senderos señalizados, no extraer flora ni fauna y minimizar el impacto son prácticas esenciales.

El turismo responsable, en este lugar turístico en Chile, no solo protege el entorno, sino que permite que este destino siga siendo accesible para futuras generaciones.