Home Viajes "lugares turísticos en chile: si visitas el cajón del maipo esto d..."

Lugares turísticos en Chile: si visitas el Cajón del Maipo esto debes saber

El Cajón del Maipo es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados de la zona central. Antes de viajar, es clave informarse sobre sus accesos cordilleranos, las restricciones ambientales vigentes, el clima cambiante y la limitada disponibilidad de servicios, para planificar una visita segura, responsable y acorde a las condiciones del territorio.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Lugares turísticos en Chile: si visitas el Cajón del Maipo esto debes saber

El Cajón del Maipo es uno de los lugares turísticos en Chile más cercanos a Santiago y, al mismo tiempo, uno de los más exigentes en términos de planificación.

Su entorno cordillerano, las restricciones ambientales y la escasez de servicios en sectores interiores hacen fundamental conocer con anticipación las condiciones de acceso, el clima y las normas de cuidado del territorio antes de visitarlo.

Accesos y conectividad

El Cajón del Maipo se ubica a unos 50 kilómetros de Santiago y su acceso principal es por la Ruta G-25, que atraviesa localidades como San José de Maipo, El Manzano y San Alfonso.

El camino está pavimentado en gran parte, pero algunos tramos interiores son de ripio, especialmente hacia sectores cordilleranos. En temporada invernal, pueden producirse cortes por nieve, lluvias intensas o remociones en masa, por lo que se recomienda revisar el estado de la ruta antes de viajar.

Clima cordillerano: Lugares turísticos en Chile

El clima en el Cajón del Maipo es marcadamente cordillerano y variable, con diferencias importantes entre el día y la noche. En verano, las temperaturas pueden superar los 30 °C durante el día, mientras que en invierno son frecuentes las heladas, nevadas y temperaturas bajo cero.

Es fundamental llevar ropa adecuada para cambios bruscos y considerar que las condiciones climáticas pueden modificar o cancelar actividades al aire libre.

Restricciones ambientales

Gran parte del Cajón del Maipo se encuentra bajo protección ambiental, especialmente en áreas cercanas al Monumento Natural El Morado y otros sectores cordilleranos. Está prohibido encender fuego fuera de zonas habilitadas, botar basura o ingresar a áreas restringidas.

Además, algunos accesos requieren inscripción previa o permisos, y las fiscalizaciones aumentan durante fines de semana largos y temporada alta.

Servicios limitados en este lugar turístico en Chile

Los servicios en el Cajón del Maipo son escasos y concentrados en los centros poblados, como San José de Maipo.

Más arriba en la cordillera, no hay estaciones de servicio, cajeros automáticos ni señal de telefonía estable.

Se recomienda cargar combustible con anticipación, llevar efectivo, agua potable y alimentos suficientes, especialmente si se planean caminatas, termas o actividades de montaña.

Turismo responsable

El Cajón del Maipo es un ecosistema frágil y de alto valor ambiental, clave para el abastecimiento de agua de Santiago. Respetar senderos señalizados, no extraer flora ni fauna y minimizar el impacto son prácticas esenciales.

El turismo responsable, en este lugar turístico en Chile, no solo protege el entorno, sino que permite que este destino siga siendo accesible para futuras generaciones.

¿Qué hacer y cómo llegar al Cajón del Maipo? Uno de los lugares turísticos de Chile más cercanos y espectaculares
Source Texto: La Nación / Foto: tripadvisor
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Luigi Mangione no podrá recibir pena de muerte por cri...

La jueza Margaret Garnett desestimó los cargos que habilitaban la pena de muerte, y ahora, en caso de ser condenado, la pena máxima que arriesga Mangione es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Leer mas
Viajes
Los mejores lugares para recorrer la ciudad en bicicle...

Te presentamos una guía con cuatro recorridos estratégicos para pedalear en la ciudad y conocer y disfrutar al aire libre por diferentes rutas de la ciudad.

 

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: dónde tomar los mejores smoothi...

Una ruta refrescante por la ciudad para descubrir dónde tomar smoothies frutales y llenos de sabor, con locales ideales para una pausa dulce o simplemente para disfrutar algo fresco.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/