Lugares turísticos en Chile: si visitas Laguna Cejar esto debes saber

Laguna Cejar es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados del desierto de Atacama, conocida por su alta salinidad, su color turquesa y la experiencia de flotación similar al Mar Muerto.

Ubicada a pocos kilómetros de San Pedro de Atacama, forma parte de un ecosistema frágil que hoy opera bajo estrictas regulaciones ambientales.

Antes de visitarla, es fundamental informarse sobre los cupos diarios, las normas de acceso y los horarios recomendados para evitar la sobrecarga turística y proteger el entorno natural.

Salinidad y experiencia de flotación en Laguna Cejar

Entre los lugares turísticos en Chile asociados a paisajes extremos, Laguna Cejar destaca por su alta concentración de sal, que permite flotar sin esfuerzo.

Debido a esta condición, existen normas específicas para el baño, como la prohibición de ingresar con bloqueador solar o cremas corporales, para evitar la contaminación del agua.

Cupos diarios y control de acceso

Laguna Cejar cuenta con cupos diarios limitados, una medida clave para preservar este ecosistema del salar de Atacama. El acceso suele estar regulado por horarios y aforo máximo, por lo que se recomienda llegar temprano o reservar con anticipación, especialmente en temporada alta.

Regulaciones ambientales en uno de los lugares turísticos en Chile más frágiles

Como ocurre en varios lugares turísticos en Chile ubicados en áreas protegidas del norte, Laguna Cejar opera bajo estrictas regulaciones ambientales.

Está prohibido extraer sal, dañar el entorno, salirse de los senderos habilitados o ingresar alimentos a la zona de la laguna.

Mejor horario para visitar Laguna Cejar

El mejor horario de visita suele ser durante la tarde, cuando disminuye la radiación solar y los colores del paisaje se intensifican.

Además, las temperaturas son más agradables y el viento suele ser menor, lo que mejora la experiencia de recorrido y baño.

Recomendaciones para una visita responsable

Para recorrer Laguna Cejar de forma segura y sustentable, se recomienda hidratarse adecuadamente, usar protección solar biodegradable fuera del área de baño y respetar todas las indicaciones del personal.

Cuidar este entorno es clave para mantener Laguna Cejar como uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos del desierto.