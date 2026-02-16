Lugares turísticos en Chile: si visitas Ski Portillo esto debes saber

Portillo es uno de los lugares turísticos en Chile más emblemáticos para los amantes del ski, gracias a su historia, su ubicación en plena cordillera y su prestigio internacional.

Ubicado en la Región de Valparaíso, cerca del paso fronterizo Los Libertadores, este centro invernal combina tradición, deporte de alto nivel y paisajes de montaña únicos.

Si estás evaluando destinos de nieve dentro de los principales lugares turísticos en Chile, estos son los puntos clave que debes considerar antes de viajar.

Lugares turísticos en Chile: Portillo, un centro de ski histórico

Portillo es el centro de ski más antiguo de Sudamérica y fue sede del Campeonato Mundial de Ski Alpino en 1966. Su historia y reconocimiento internacional lo posicionan como uno de los referentes del ski en el continente.

El complejo ofrece:

Pistas para distintos niveles, desde principiantes hasta expertos.

Sistemas de arrastre tipo “Va et Vient”, característicos del lugar.

Escuela de ski y snowboard.

Hotel y servicios integrados en la montaña.

Entre los lugares turísticos en Chile enfocados en deportes de invierno, Portillo destaca por su ambiente exclusivo y su modelo de operación más concentrado en hotelería propia que en urbanización masiva.

Acceso por Los Andes y planificación del viaje

El acceso a Portillo se realiza por la Ruta 60-CH, desde la ciudad de Los Andes, en dirección al paso internacional Los Libertadores. El trayecto contempla curvas pronunciadas y tramos de alta montaña, por lo que requiere conducción atenta, especialmente en invierno.

En temporada alta, es recomendable:

Salir temprano para evitar congestión vehicular.

Revisar el estado de la ruta antes de subir.

Confirmar horarios de tránsito cuando hay alto flujo hacia Argentina.

Dentro de los lugares turísticos en Chile ubicados en alta cordillera, Portillo exige planificación previa debido a su altitud y condiciones climáticas cambiantes.

Clima y posibles cierres de ruta

Las nevadas intensas pueden provocar cierres temporales de la Ruta Internacional, afectando el acceso a Portillo. Las autoridades suelen suspender el tránsito cuando existe riesgo por acumulación de nieve, hielo o avalanchas.

Recomendaciones clave:

Monitorear reportes meteorológicos oficiales.

Consultar el estado del paso Los Libertadores antes de viajar.

Llevar cadenas para nieve cuando sean exigidas por la autoridad.

Considerar flexibilidad en reservas ante eventuales cierres.

El clima en la alta montaña puede variar rápidamente, por lo que es fundamental estar informado antes de iniciar el ascenso.

Qué considerar al visitar lugares turísticos en Chile en temporada de nieve

La anticipación es fundamental para disfrutar Portillo sin contratiempos. La capacidad hotelera es limitada en comparación con otros centros, por lo que las reservas suelen agotarse con anticipación durante julio y fines de semana largos.

Entre los lugares turísticos en Chile especializados en nieve, Portillo ofrece una experiencia más tradicional y concentrada, ideal para quienes buscan ski en un entorno histórico y de alta montaña, pero requiere organización y atención constante a las condiciones del camino.