Luigi Mangione no podrá recibir pena de muerte por crimen de ejecutivo en Nueva York

La jueza Margaret Garnett desestimó los cargos que habilitaban la pena de muerte, y ahora, en caso de ser condenado, la pena máxima que arriesga Mangione es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Leonardo Medina
Luigi Mangione no podrá recibir pena de muerte por crimen de ejecutivo en Nueva York

La justicia estadounidense determinó que este viernes Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte por el presunto delito de asesinato Brian Thompson, CEO de UnitedHealthCare.

Según conisgnó Radio Cooperativa, la jueza Margaret Garnett desestimó los cargos tres y cuatro, correspondientes a acoso interestatal y asesinato con arma de fuego

Dichos cargos eran los que habilitaban una eventual condena con pena de muerte. 

La magistrada tomó esta decisión apuntando a la necesidad de que los cargos cumplan con “la definición legal federal de ‘delito violento’ como cuestión de derecho”.

En ese sentido, indicó que esto se cumple en los cargos uno y dos, y no en los que contemplaban la pena de muerte.

“Este caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, que acusan al acusado de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso”, dijo la juez. 

Ahora, la pena máxima que arriesga por cada uno de los delitos es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Garnett, además, estableció que se admitirán en el juicio las pruebas recuperadas de la mochila de Mangione al momento de su detención.

Previamente, la defensa del hombre intentó eliminarlas, acusando que el registro fue ilegal porque no había una orden judicial.

Entre las pruebas encontradas por los agentes estaban una pistola y un cargador lleno, objetos que podrían vincularlo con el asesinato.

Cabe destacar que Brian Thompson fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 en Nueva York, mientras caminaba hacia un hotel para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group.

Source Texto: La Nación/Foto: X
https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
