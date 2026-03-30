Macaya valoró “la verdad sin anestesia” de Kast sobre alza en combustibles

El senador Javier Macaya (UDI) valoró que el Gobierno de José Antonio Kast diga “la verdad sin anestesia”. Esto en relación a que al recibir una arcas fiscales tan comprometidas no quedaba otro camino que traspasar a la gente el alza de los combustibles.



“El problema es que la gradualidad, lo que te hubiese significado es que, si esto se extiende en el futuro, probablemente Chile no hubiese tenido la capacidad de responder mañana cuando venga el tema de la luz. Cuando venga el tema del gas, cuando tengamos que ver un nuevo subsidio a la parafina o el transporte público”, señaló Macaya en entrevista con Radio Agricultura.



Afirmó que “duele en el bolsillo, duele en la vida diaria. Pero en esto decir la verdad sin anestesia es demasiado importante”. Añadió que “este gobierno recibió un país con la caja fiscal dañada por cuatro años de gasto irresponsable”.

“Es importante apagar este incendio con medidas reales y responsables”

Macaya abordó también las críticas que han surgido desde la oposición. Dijo que “mientras la izquierda quizás pueda preferir incendiar la calle, yo creo que el oficialismo, los que estamos apoyando al Gobierno, es importante apagar este incendio con medidas reales y responsables”.



“Sin lugar a duda, los chilenos en ese sentido son gente seria, son gente trabajadora y no lo están pasando bien. Y no lo van a pasar bien en las próximas semanas y por eso la esperanza de que la guerra pueda terminar. Y voy a ser de los primeros de ir a exigir al Gobierno aplicar todas las medidas cuando el conflicto bélico termine para que los precios vuelvan a estabilizarse”, agregó.



En la entrevista, Macaya también abordó la baja en las encuestas que ha sufrido Kast tras sus primeras semanas en el cargo. Apuntó que “él lo ha dicho siempre en su trayectoria política, y a mí eso me identifica mucho, que las encuestas son un termómetro de un momento”.



Agregó que “el político no puede actuar solo en función de lo que es popular en cada momento”. Enfatizó que “hay momentos en que el bien común exige sacar adelante medidas que quizás puedan ser impopulares, y es el deber del gobernante.

La vida de un niño no puede ponerse en riesgo. Un proyecto educativo requiere comunidades sanas y seguras”, concluyó.