Madre muere al chocar con otro automóvil al adelantar a un bus en Melipilla: Su hijo de 12 años quedó lesionado

El choque frontal entre ambos vehículos fue fatal para la conductora, quien perdió la vida en el lugar, mientras que su hijo fue trasladado al Centro de Salud Familiar (Cesfam) San Pedro, donde permanece con diagnóstico reservado.

Eduardo Córdova
Una colisión frontal registrada en la mañana de este lunes en la comuna de Melipilla dejó como saldo una automovilista fallecida y su hijo de 12 años herido, mientras que el segundo conductor involucrado se dio a la fuga tras el impacto.

Según información policial, el accidente ocurrió cerca de las 7:25 horas en la Ruta G-60, a la altura del kilómetro 31. La mujer se desplazaba con su hijo de sur a norte cuando, de acuerdo con las primeras indagatorias, habría intentado adelantar un bus sin advertir que una camioneta venía en sentido contrario.

El conductor de la camioneta escapó del sitio a pie, aunque posteriormente fue detenido. El mayor Rodrigo Vera, de la 24ª Comisaría de Melipilla, informó que “el conductor de la camioneta, que en primera instancia se dio la fuga, fue detenido horas más tarde”.

Transporte Informa de la Región Metropolitana comunicó en su cuenta de X la restricción de pista en el lugar del siniestro, mientras que personal de la SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para determinar las causas exactas del accidente.

