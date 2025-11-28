“Mafia chilena” en la mira: policía alemana forma grupo especial ante ola de robos sudamericanos

La Policía de Múnich, en Alemania, creó un equipo de investigación especializado para enfrentar el aumento de robos cometidos por bandas latinoamericanas, entre ellas la denominada “mafia chilena”, que viajan a Europa con el fin de cometer estos delitos, según indicó un portavoz.

“En un plazo de 14 días hemos detenido en Múnich a un total de 11 ladrones de viviendas sudamericanos”, declaró este viernes a EFE el comisario Christian Drexler, luego de ser consultado por una información adelantada por el tabloide Bild.

La Policía de la capital bávara decidió establecer un equipo investigador de cinco miembros, dedicado “exclusivamente” a los delincuentes sudamericanos en Múnich, debido a que no existen señales de que la situación disminuya pronto, agregó el portavoz.

“Ya que se trata de delincuentes que viajan a Europa exclusivamente para cometer delitos y que son muy móviles”, se mantienen contactos nacionales e internacionales con distintas autoridades policiales, subrayó Drexler.

“Mafia chilena”

Como ejemplo, la Policía de Múnich recordó un comunicado reciente en el que solicitó colaboración ciudadana para identificar más de un centenar de joyas, monedas y aparatos electrónicos encontrados en una habitación de hotel utilizada por presuntos ladrones chilenos.

Los tres sujetos habían sido detenidos el pasado 8 de noviembre, cuando abandonaban una vivienda unifamiliar que acababan de robar, según el comunicado. Los sospechosos, de 25, 29 y 31 años, sin domicilio conocido en Alemania, se encuentran desde esa fecha en prisión provisional.

El jefe del nuevo grupo investigador precisó esta semana al diario Süddeutsche Zeitung que de los 11 detenidos recientemente como parte de cinco bandas distintas, diez provienen de Santiago de Chile.

Además, él y su equipo han identificado 14 robos similares en toda Baviera, los cuales podrían estar vinculados, según indicó, con la denominada “mafia chilena”.

Otro funcionario policial, citado por Bild, explicó la logística utilizada por los ladrones, señalando que ingresan a la Unión Europea por Madrid, donde reciben vehículos de alquiler para trasladarse a Alemania y cometer los robos, mientras se hospedan en hoteles o departamentos turísticos.

Tras perpetrar los delitos, venden el botín o, en ocasiones, envían parte de éste por correo a su país de origen, detalló la fuente citada.