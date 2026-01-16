Manuel José Ossandón decide no renovar a Raúl Guzmán como secretario del Senado

El presidente del Senado,Manuel José Ossandón, le comunicó a Raúl Guzmán que no presentaría su nombre en la sala para renovarlo en el cargo, como secretario de la Cámara Alta.

Según consignó El Mercurio, la intención de Ossandón es buscar una alternativa, no descartando promover a un funcionario de carrera.

Poner en tabla la renovación de Guzmán es un paso clave para ambas partes. Si el oficio llega a más tardar el 11 de marzo, día en que expira el actual período de Guzmán, se abre la posibilidad que el abogado logre la mayoría requerida y siga en su puesto, lo que igualmente no es tarea del todo sencilla.

Por el contrario, si Ossandón persiste en su idea de no proponerlo al hemiciclo, el cargo queda vacante por haber superado su período y pasa a un subrogante, mientras se acuerda una fórmula de sucesión. Como subrogante se menciona al funcionario de carrera Julio Cámara, jefe de la redacción de comisiones.

El cargo es de confianza del pleno de la sala del Senado, por lo que está sujeto al vaivén de lograr los apoyos necesarios y, sobre todo, poder mantenerlos, para así evitar zozobras como por las que atraviesa Guzmán.

El actual secretario general llegó al cargo en 2019 vía concurso público, siendo ratificado primeramente por la comisión de Régimen y, luego, por el hemiciclo, por 30 votos a favor. En 2022, el jefe de servicio fue renovado en su puesto por el “próximo período”, se lee en el diario de la sesión que lo oficializó, según las palabras pronunciadas por Ximena Rincón, quien conducía la testera.