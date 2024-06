Marcel afirma que no hay recursos para ampliar subsidio eléctrico

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue categórico este martes en un punto de prensa en La Moneda frente a las presiones del mundo político para evitar el alza de las cuentas de la luz que comenzará a regir desde julio.

“Solo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales. O sea, si hoy día no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cuna. Si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”, explicó el secretario de Estado.

“Entonces, cada cosa tenemos que ir resolviendo a través de los mecanismos que están algunos en discusión y otros en elaboración”, señaló Marcel.

“En discusión actualmente está el proyecto sobre cumplimiento tributario, que permitiría en principio financiar el aumento de la PGU, el aumento de la inversión en seguridad ciudadana”, agregó.

Consultado sobre el subsidio para el pago del servicio, el ministro indicó que “se barajaron algunas alternativas durante la discusión de ese proyecto de ley, pero no se logró ir más allá del subsidio establecido”.

Marcel recordó que la misma ley mandató la constitución de una mesa técnica para evaluar otras ayudas. “Ahí es donde vamos a ver estos temas”.

El pasado 5 de mayo, el ministro de Energía, Diego Pardow, confirmó que las cuentas de la luz subirán durante los próximos meses, esto teniendo en cuenta que las tarifas estuvieron congeladas desde 2019.