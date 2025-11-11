Home Economía "marcel descarta que la economía chilena se esté “cayendo a ..."

Marcel descarta que la economía chilena se esté “cayendo a pedazos”

El titular de Hacienda, tras participar del foro Capital Natural de Icare, dijo que el dato de la inflación combinado con información de actividad del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre y con los datos de empleo del trimestre terminado en septiembre, más las remuneraciones que también son recientes, “muestra que esta no es una economía que se esté cayendo a pedazos”.

Patricia Schüller Gamboa
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la situación del país en medio del debate que se ha dado de cara a las elecciones presidenciales.

Según consignó Radio Biobío, tras participar del foro Capital Natural de Icare, Marcel dijo que el dato de la inflación combinado con información de actividad del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre y con los datos de empleo del trimestre terminado en septiembre, más las remuneraciones que también son recientes, “muestra que esta no es una economía que se esté cayendo a pedazos”.

“Una cosa es que la retórica de las campañas se recurra a ese tipo de figuras, pero es distinto si se trata de retórica o si se trata de una manera de pensar que lleva más bien a proyectos refundacionales, como muchas veces se ha temido en Chile”, indicó.

En cuanto a las propuestas de recorte fiscal de US$ 6.000 millones del candidato republicano, José Antonio Kast, el extitular de Hacienda manifestó que “en estos momentos, creo que el único que piensa que se pueden recortar US$ 6.000 millones en 18 meses es el candidato y el equipo que lo acompaña”.

Patricia Schüller Gamboa
