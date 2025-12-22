Marcel: “Sacando la minería, Chile está creciendo al 3% desde hace varios meses”

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al último Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre del Banco Central.



En conversación con Tele13 Radio, Marcel señaló que lo planteado por el titular de Hacienda, Nicolás Grau, respecto a una positiva gestión económica del Gobierno, “no es algo de ficción, ni es una proyección, tiene que ver con los números que hoy día ya tenemos”.



“En estos momentos, la economía chilena, lo que es el producto no minero, o sea, sacando fuera la minería, está creciendo al 3%, y está creciendo al 3% desde hace ya varios meses. Estoy hablando de crecimiento comparado con un año atrás. Y cuando cerremos este año probablemente también vamos a ver una cifra de esa magnitud”, afirmó.



El exsecretario de Estado mencionó que “la minería nos ha tirado un poquito para abajo, porque entre el accidente de El Teniente y un par de explotaciones grandes que han bajado su producción, han generado una cifra negativa para la minería, pero para el resto de la economía, que es lo más importante en términos de generación de empleo, de dinámica, de actividad, Chile está creciendo al 3%”.



Asimismo, argumentó que “la inversión en el IPoM está proyectándose este año con un crecimiento del 7%, es un crecimiento bastante bastante importante. El Banco Central también corrigió al alza las proyecciones de crecimiento para el próximo año. Y eso no es casualidad, porque ya desde hace dos años que el catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital viene creciendo sistemáticamente”.



Aseveró que “las proyecciones son positivas. Yo creo que fui el primero que señaló que para el 2026 probablemente íbamos a estar creciendo el 3%, y ya hay varios más que lo están haciendo. El Banco Central da el rango que termina en 3%. Y le voy a agregar otra cosa, que es probable que durante buena parte del próximo año la inflación esté por debajo del 3%”.