Marcel tras primer día de Chile Day en Nueva York: “Existe interés por seguir invirtiendo en Chile”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se encuentra encabezando la comitiva chilena del “Chile Day” 2022, foro que se realiza en Nueva York, Estados Unidos. Organizado por Inbest Chile y con apoyo del Banco Central (BC). La instancia busca posicionar a nuestro país como destino atractivo a la inversión extranjera.



La visita comenzó el pasado domingo con una reunión entre Marcel y el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.



Mientras que este lunes, el secretario de Estado participó en una Open Bell Ceremony en la rueda de Nasdaq, segundo mercado de valores más grande de EEUU.



Luego asistió a la Reunión con Bancos Globales en el Lotte New York Palace, junto a la presidenta del BC, Rossana Costa. Allí, el jefe de la billetera fiscal expuso ante entidades como JPMorgan, Citi, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas.



Posteriormente, el ministro encabezó la Reunión con Administradores de Activos Globales ante empresas como Pimco, BTG Pactual NY y Prudential Asset Manager. Y finalmente, sostuvo un almuerzo organizado por Council of the Americas.



Tras la jornada, el titular de Hacienda explicó que “hemos tenido la oportunidad de conversar y presentar el desarrollo de la economía chilena. Alrededor de 200 personas, en general, todos asociados a bancos de inversión, fondos de inversión, analistas, profesionales de las instituciones financieras”.



“Ha sido muy provechoso en términos de llegar al mundo de las finanzas en Nueva York y, en ese diálogo, hemos representado el desarrollo reciente en lo que es la coyuntura macroeconómica y también las perspectivas de más largo plazo, los proyectos de reforma que tiene el Gobierno”, añadió.



El economista resaltó que “todo esto ha sido recibido con mucho interés. Ha habido muchas preguntas, y yo diría, sobre todo, que existe mucho interés por seguir invirtiendo en Chile por parte de los inversionistas extranjeros”.



El evento finalizará este martes 19, donde el expresidente del BC expondrá en un seminario de la Universidad de Columbia y luego se reunirá con representantes de 13 grandes empresas, entre ellas Barclays, BBVA, Goldman Sachs y Santander.