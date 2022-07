Marcel y alza del dólar: foco debe estar en impacto sobre productos domésticos

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió desde el Congreso Nacional a una nueva alza del dólar, que dejó a la divisa estadounidense alcanzando la barrera de los $1.000, un máximo histórico durante la mañana de este miércoles.



“Ahora, hay que estar hay que estar tranquilos en cuanto hay factores que en el pasado hicieron a Chile especialmente vulnerable frente al tipo de cambio. Hoy día ya no están. Hoy día no tenemos descalces cambiarios en las empresas, no tenemos descalces cambiarios en el sistema financiero que pudieran generar cierto un impacto financiero, eso es algo bueno”, remarcó.



De todas maneras, señaló que “por supuesto tenemos que estar preocupados sobre el impacto que el aumento del dólar tenga más bien sobre los precios domésticos. Entonces ese es el foco de nuestra preocupación. Tenemos que tener claro qué problemas afortunadamente no existen, o son más bien limitados, y dónde los problemas están más concentrados, para poder actuar en ese ámbito en particular”.



“Los impactos más inmediatos, por supuesto, se sienten sobre los productos importados, más aún aquellos en donde hay un flujo de compra que son muy regulares, y por lo tanto, la evolución del tipo de cambio se incorpora muy rápidamente”, indicó.



Lo anterior no aplicaría para “ciertos productos que no son parte del consumo cotidiano, que tienen sustitutos, que tienen alternativas en el mercado local, o que tienen otros productos que los pueden sustituir. Entonces, en ese tipo de producto, especialmente en el caso de los combustibles o de las gasolinas, donde es el impacto del tipo de cambio se siente más directamente”.