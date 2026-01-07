Home Internacional "marco rubio explica plan de eeuu para venezuela: estabilidad, rec..."

Marco Rubio explica plan de EEUU para Venezuela: estabilidad, recuperación y transición

El secretario de Estado sostuvo que “es un proceso triple (…) El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Marco Rubio explica plan de EEUU para Venezuela: estabilidad, recuperación y transición

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó este miércoles que el plan de la administración de Donald Trump para Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, pasa por tres fases, siendo la última la “transición” política.

“Es un proceso triple (…) El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, dijo Rubio en declaraciones a la prensa desde Washington, agregando que para ello están incautando petroleros y que están “a punto de cerrar un acuerdo para retirar todo el petróleo atascado en Venezuela”.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la segunda fase, la llamada “recuperación”, consiste en “garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al petróleo venezolano”.

“Al mismo tiempo, se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela, para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, manifestó.

Por último, detalló que la tercera fase “será de transición”. “Algunos aspectos de estos se solaparán”, ha matizado antes de sostener que dará “más detalles en los próximos días” pero que cree que están “avanzando de forma muy positiva”.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Juan Tagle negó gestiones para evitar que Unión e Iqui...

El timonel de Universidad Católica reconoció haber tenido charlas con otros pares manifestando su preocupación por la postura de los hispanos y los dragones celestes, pero aseguró que no presionó para que ambos desistieran de extender la disputa con la ANFP.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago?: Las mejores sangucherías de l...

 

Desde fuentes de soda históricas hasta locales que apuestan por porciones XL y recetas sin concesiones, la capital ofrece opciones para todos los gustos y bolsillos. Descubre acá una selección de las mejores sangucherías de Santiago y sus clásicos imperdibles.

Leer mas
Internacional
VIDEO: EEUU captura el petrolero sancionado que rompió...

La Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos capturaron este miércoles el Bella 1, el petrolero que desde hacía semanas eludía la operación para interceptarlo porque rompió el bloqueo estadounidense sobre buques sancionados, después de que Rusia desplegara un submarino y otras embarcaciones para escoltarlo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/