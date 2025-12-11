María Corina Machado se reunió con hija de Sebastián Piñera y prometió visita a Chile

María Corina Machado, líder opositora venezolana, se reunió en Oslo, Noruega, con Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera y prometió una eventual visita a Chile.



Según informó Radio Biobío, el Premio Nobel de la Paz, que fue recibido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa, fue agradecido por Machado como “un reconocimiento al pueblo venezolano”, subrayando que ella es “sólo una entre millones que forman parte de un movimiento por la democracia”.



A la ceremonia llegó Magdalena Piñera por invitación directa de Machado, según confirmaron a este medio cercanos a la familia.



Recién este jueves ambas pudieron encontrarse, según quedó registrado en video donde Machado confirmó su intención de viajar a nuestro país.



“Yo sé que pronto nos vemos además en Chile”, comentó la líder opositora del régimen de Nicolás Maduro. De inmediato, Magdalena replicó: “Te estamos invitando a Chile cuando tú quieras y ojalá sea el primer lugar al que puedas ir”.



Machado arribó a Oslo tras un viaje complejo desde Venezuela, donde se mantiene en la clandestinidad. Su llegada estuvo rodeada de incertidumbre, con la suspensión de una rueda de prensa prevista para el martes y la imposibilidad de asistir inicialmente a la ceremonia del Nobel.



Ya instalada en la capital noruega, apareció de madrugada en el balcón del Grand Hotel de Oslo para saludar a decenas de venezolanos, cantando el himno nacional con la mano en el pecho. Fue su primera aparición pública desde enero pasado.



Durante su comparecencia de este jueves, evitó detallar las circunstancias de su salida de Venezuela, aunque agradeció a quienes hicieron posible su traslado: “A todos los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que hoy esté aquí. Fue una experiencia, pero mereció la pena”.