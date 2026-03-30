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Más de 190 detenidos en día del joven combatiente: Gobierno presentará querellas

Se informó que 173 corresponden a hombres y 20 a mujeres.Del total, 170 son adultos y 23 menores de edad; mientras que 178 son chilenos y 15 extranjeros. El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina ,anunció querellas del Gobierno contra las personas detenidas.

Patricia Schüller Gamboa
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Más de 190 detenidos en día del joven combatiente: Gobierno presentará querellas

El Gobierno informó que en la jornada del Día del Joven Combatiente se registraron 193 detenidos a nivel nacional. De estos 127 en la Región Metropolitana y 66 en regiones.

En el detalle, 173 corresponden a hombres y 20 a mujeres.Del total, 170 son adultos y 23 menores de edad; mientras que 178 son chilenos y 15 extranjeros.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina ,anunció querellas del Gobierno contra las personas detenidas.

“Están siendo presentadas a los tribunales y el Ministerio de Seguridad se va a encargar también de respaldar con distintas querellas para tratar que esas personas estén tras las rejas”, dijo.

Mujer herida a bala: “Carabineros en ese momento estaba siendo atacado”

Sobre la mujer herida a bala en San Bernardo, señaló que “Carabineros en ese momento estaba siendo atacado con armas de fuego, recibiendo disparos. Consta en el blindaje del vehículo en que se desplazaba Carabineros. Por lo tanto, está claro que la fuente del disparo no es Carabineros”.

“Hubo delincuentes que creyeron que en la caja fuerte había dinero”

En cuanto al saqueo en Huechuraba, expresó que “se produjo un hecho de delincuencia puntual. Hubo delincuentes que creyeron que en la caja fuerte había dinero y, por lo tanto, lo que hicieron fue ingresar. Y tratar de robar la caja fuerte. Esto es delincuencia pura. Esto no tiene nada que ver con fechas simbólicas”.

Codina, junto al gobernador Claudio Orrego, llegó este lunes hasta las dependencias municipales de Huechuraba para revisar cómo quedó el lugar luego del ataque ocurrido en la madrugada.

Día del Joven Combatiente: Joven de 26 años fue baleada en San Bernardo cuando regresaba de concierto de Soda Stereo
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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