Más de 50 personas participaron en las Olimpiadas de Más Adultos Mayores Autovalentes en Colina

Una mañana cargada de energía, compañerismo y movimiento se vivió en el Parque San Miguel durante una nueva fecha de las Olimpiadas de Más Adultos Mayores Autovalentes que organiza la Municipalidad de Colina. Más de 50 personas mayores participaron de esta jornada deportiva que promueve el envejecimiento activo y el bienestar integral en la comuna.

Las actividades comenzaron con competencias de natación en el SPA San Miguel, seguidas de un animado encuentro de waterpolo que sacó aplausos de los asistentes por la energía y buen ánimo de los equipos.

La actividad continuó en la cancha de patinaje del parque, donde los participantes disfrutaron de baile entretenido, bochas, pádel, dominó gigante y múltiples juegos de mesa. Una programación diseñada para que todos pudieran participar según sus gustos y capacidades.

Las personas mayores valoraron la actividad y destacaron lo positivo que ha sido para su salud física y emocional.

“Para nosotros los adultos mayores, esto es estupendo, porque nos ha cambiado la vida el SPA y las profesoras”, señaló Francisca Guajardo. “Hay que salir de la casa, estar ahí encerrados nos hace mal… con los años es más difícil, pero hay que seguir”.

Para algunas vecinas fue su primera experiencia en estas Olimpiadas. “Nunca había jugado pádel y me pareció muy entretenido. También me encantó lo de la piscina”, expresó Mireya Merlo, quien destacó que estas actividades “reconocen a las personas mayores, a pesar de la edad”.

Asimismo, María Molina destacó que estas iniciativas permiten “movernos más, tener ejercicio y depender de uno mismo”, mientras que Uberlinda San Martín aseguró que el deporte le ha significado beneficios concretos para su salud: “Esto nos hace bien para los huesitos… el doctor me mandó por la artrosis y el agua calientita es excelente”.

El referente comunal del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, Manuel Gutiérrez, resaltó el impacto de este tipo de encuentros: “La importancia de estas actividades es poder promover el autocuidado en la persona mayor, fortaleciendo e incentivando la actividad física de todos nuestros usuarios y usuarias de la comuna. El ejercicio les ayudará a prevenir y mejorar enfermedades, mantener su independencia, mejorar su funcionamiento cognitivo y el bienestar emocional”.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, destacó que “estas olimpiadas reflejan la vitalidad y el espíritu activo de nuestros adultos mayores. En Colina trabajamos para que el envejecimiento se viva con alegría, participación y salud, porque creemos que cada etapa de la vida merece ser disfrutada con dignidad y movimiento”.

Resultados de las pruebas de natación

Estilo Kroll

-1° lugar — José Aravena

-1° lugar — Uberlinda San Martín

-2° lugar — José de la Cruz

Implemento Tabla

-1° lugar — Consuelo Figueroa

Implemento Flotador

-1° lugar — Florinda Opazo

La jornada concluyó con la premiación a los ganadores acuáticos, quienes recibieron un reconocimiento por su entusiasmo, perseverancia y espíritu deportivo.

Las Olimpiadas de Más Adultos Mayores Autovalentes seguirán desarrollándose con nuevas fechas y desafíos, reafirmando el compromiso de Colina con el bienestar, la salud y la participación activa de las personas mayores de la comuna.