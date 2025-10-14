Matthei a Kast en Enade por los bots: “Te perdono y doy vuelta la página”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, en el marco de la Enade 2025, dio por superado su conflicto con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, por el tema de los bots y la desinformación.



Según publica Emol, ambos candidatos participaron en el foro organizado por el Encuentro Nacional de la Empresa 2025 (Enade), bajo el título de “Verba et facta: Palabras y Hechos”. En la ocasión, a Matthei le tocó hacerle una pregunta a Kast, oportunidad que aprovechó para referirse al tema que ha sido motivo de tensión durante la campaña.



“José Antonio antes de hacer la pregunta quería decirte que estaba súper molesta por los ataques que recibí departe de bots republicanos. Pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”, dijo Matthei, generando aplausos de los presentes.



Fue la semana pasada cuando Kast respondió finalmente a la molestia de Matthei por no haberse disculpado con ella. “Lo puedo decir ‘pucha, pucha, lo siento. Esto no puede suceder’. Con esa claridad, con más claridad, porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera”, dijo el exdiputado en Radio Pauta.



Tras lo dicho por Matthei, Kast le manifestó hoy que “entiendo el dolor por el que pasaste, a mí también me han agredido físicamente y tú me respaldaste cuando me pegaron en la universidad de Iquique, me han agredido verbalmente, me han agredido virtualmente y ahí sigo dando la batalla, porque somos soldamos de muchas guerras”.



“A ti también te ha tocado duro y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien”, apuntó.



Pocos minutos antes, Kast también agradeció a Matthei por apoyarlo en la elección del 2021, recordando que “me ayudó a lograr esa votación histórica que nos permitió empatar el Senado”.