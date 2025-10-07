Matthei cuestiona ausencia de Kast en programas de entrevistas: lo califica de “curioso”

La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, calificó de “curioso” que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, haya decidido restarse de diversas entrevistas televisivas en plena recta final de la campaña.

Según consignó Biobío, Kast no ha participado en programas como Car-Curo a La Moneda de Televisión Nacional y El Candidato de Mega, donde son entrevistados por Tomás Mosciatti, decisión que ha generado inquietud en distintos sectores del oficialismo opositor.

Consultada por la prensa tras participar de una actividad organizada por The Clinic y la Fundación Pivotes, Matthei señaló que “no me compete a mí, pero sí es curioso que no esté dispuesto a contestarle nada a nadie, solamente está peleando”.

La abanderada dijo que su campaña está enfocada en “hacer propuestas”, destacando que su equipo busca “sacar adelante la economía, la seguridad y detener la inmigración irregular”.

“Si quiere pelear, yo por lo menos no estoy en eso”, subrayó la candidata, en alusión a la actitud que atribuyó a su rival republicano.

Desde el comando de Matthei, diversas figuras también criticaron la decisión de Kast de evitar las entrevistas televisivas, consignó Biobío.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que “es muy importante en momentos de campañas presidenciales que los candidatos enfrenten a los periodistas, es como el mínimo que uno puede plantear. Por eso nos preocupa, nos inquieta, como chilenos, que el candidato Kast haya ratificado que no va a ir. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo va a enfrentar los problemas cuando sean problemas graves?”.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) sostuvo que “es tremendamente relevante enfrentar a la ciudadanía con valentía, con respuestas. La ciudadanía requiere respuestas y precisamente para enfrentar los problemas que hoy día tenemos se requiere valentía, se requiere mirar a la ciudadanía de frente”.

Desde el partido Amarillos, el diputado Andrés Jouannet también se sumó a las críticas: “Si el candidato Kast no va a los debates o, en definitiva, no enfrenta las preguntas a veces complicadas de la prensa, ¿cómo va a enfrentar el crimen organizado?”, reflexionó, consignó Biobío.