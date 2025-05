Matthei, Jara y Mulet repudian mal uso de licencias médicas en el sector público

Los candidatos presidenciales, Evelyn Matthei (Chile Vamos), Jeanette Jara (PC y Acción Humanista) y Jaime Mulet (FRVS) no quedaron indiferentes ante las irregularidades que detectó la Contraloría en las licencias médicas de más de 25 mil funcionarios del sector público, las que calificaron como “fraude”, “reprochable” y “graves”, respectivamente.



Matthei en su cuenta de X calificó las irregularidades como “un fraude y un abuso”. Y que “mientras no hay recursos para atender pacientes con cáncer o mujeres tienen partos sin anestesia, otros despilfarran el dinero de todos los chilenos. Se deben instruir sumarios y sacar a quienes abusan. Incluidos los médicos que hay detrás de estas licencias falsas”.



A través de un video, la candidata expresó que “esto puede ser calificado como un delito, fraude al fisco, aquí hay que investigar a todos los que usaron la licencia, pero también a los médicos que los emitieron”.



Añadió que los diputados de Chile Vamos van a presentar una denuncia ante los tribunales. A su juicio, “hay una tropa de frescos en el Estado, en el Gobierno, en el aparato público que están cobrando licencias falsas”.



Jeannette Jara, en tanto, calificó como “reprochable” las irregularidades que detectó la Contraloría en las licencias médicas de 25 mil funcionarios del sector público.



Ante esta situación, la exministra del Trabajo manifestó que “procede que la Contraloría tome todas las medidas pertinentes, porque es evidente que el reposo es con motivo de recuperar un estado de salud que se ha visto alterado, más no para hacer uso de vacaciones”.



El candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, calificó los antecedentes como “extremadamente graves” y exigió que se inicien los sumarios y las investigaciones pertinentes.



“Me parece muy relevante porque es una situación que se ha detectado, que es extremadamente grave, que se tienen que seguir los sumarios, que se tienen que hacer las investigaciones, que se tienen que hacer los descuentos”, señaló..



El parlamentario por Atacama destacó que en su propuesta presidencial se sostiene que “la Contraloría General de la República tiene que estar ojalá antes, por eso que hemos propuesto que en los gobiernos comunales y en los gobiernos regionales, las unidades de control sean control cruzado previo de la Contraloría General de la República”.