Matthei llama a no votar por candidatos sin experiencia ni equipos especialistas

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, advirtió a los chilenos a que cuando voten tengan claro que “las personas que no tienen experiencia ni equipo no pueden llegar a la Presidencia”, aludiendo al accionar del exministro de Energía, Diego Pardow por el caso de mal cálculo en las tarifas eléctricas.



“Si aquí hubiese habido autoridades competentes esto no hubiese sucedido, cuando nosotros hablamos de que tenemos buenos equipos técnicos, quiero decirle a los chilenos y las chilenas que se trata de que la gente sepa qué es lo que está haciendo”, señaló Matthei durante una pauta conjunta con el Colegio Médico.

“Uno no puede llegar a improvisar”



“Uno no puede llegar a improvisar poniendo en puestos importantes a personas que no tienen ninguna trayectoria en el sector público. Esto nunca debió haber sucedido y apenas de supo se debió haber dado la voz de alerta, se debió haber congelado tarifa y haber tomado decisiones”, sostuvo.



Agregó que “si va a haber o no una Acusación Constitucional no me compete a mí. Son los diputados los que tienen que decidir, son los partidos no yo. Pero sí quiero señalar que acá lo único que me importa es cuándo y cómo se le va a devolver el dinero mal cobrado a los chilenos”.



“Esto no sólo ha afectado las cuentas que pagan las familias, también ha afectado la UF, por lo tanto, todos los otros pagos, este tipo de fallas son inaceptables”, indicó.



Finalmente entrego un consejo: “Les digo a todos que cuando voten tengan claro que las personas que no tienen experiencia y que no tienen equipo realmente no pueden llegar a la Presidencia, porque este es el tipo de problemas que resultan y lo pagan todas las chilenas y chilenos”.