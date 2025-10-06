Matthei: “Me da un poquito de pena” que desde el Partido Republicano recurran a “personas de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó a las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien aseguró que algunos militantes de Demócratas “estarían dispuestos” a sumarse al comando de José Antonio Kast antes de las elección de segunda vuelta.

Según consignó Cooperativa, Matthei dijo que “me da un poquito de pena que (desde el Partido Republicano) tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”.

La abanderada de Chile Vamos dio a conocer este lunes 50 propuestas para sus primeros eventuales 100 días de Gobierno, con foco en seguridad, salud, educación, vivienda y trabajo.

Las declaraciones de Hurtado generaron tensión entre ambas candidaturas por posibles “nuevos descuelgues” luego de que el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), manifestara su apoyo explícito a la campaña del aspirante republicano.

Kast, al ser consultado por nombres específicos de posibles adherentes de Demócratas, evitó dar detalles y se limitó a decir que se darán a conocer “cuando sea el momento”, consignó Cooperativa.