Home Nacional "matthei: “me da un poquito de pena” que desde el partido republic..."

Matthei: “Me da un poquito de pena” que desde el Partido Republicano recurran a “personas de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos”

La candidata abordó las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. “La verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”, sostuvo Matthei.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó a las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien aseguró que algunos militantes de Demócratas “estarían dispuestos” a sumarse al comando de José Antonio Kast antes de las elección de segunda vuelta.

Según consignó Cooperativa, Matthei dijo que “me da un poquito de pena que (desde el Partido Republicano) tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”.

La abanderada de Chile Vamos dio a conocer este lunes 50 propuestas para sus primeros eventuales 100 días de Gobierno, con foco en seguridad, salud, educación, vivienda y trabajo.

Las declaraciones de Hurtado generaron tensión entre ambas candidaturas por posibles “nuevos descuelgues” luego de que el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), manifestara su apoyo explícito a la campaña del aspirante republicano.

Kast, al ser consultado por nombres específicos de posibles adherentes de Demócratas, evitó dar detalles y se limitó a decir que se darán a conocer “cuando sea el momento”, consignó Cooperativa.

Ruth Hurtado confirma acercamientos con Demócratas antes de eventual balotaje
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Fiscalía afirma tener “pruebas suficientes” en juicio ...

En la audiencia se dio lectura a la acusación del Ministerio Público, que atribuye al exjefe policial delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Leer mas
Nacional

Landerretche advierte sobre los proyectos de Kast y Ja...

El economista y académico adelantó que anulará su voto en la primera vuelta presidencial, al considerar que ninguna de las candidaturas representa una opción sería para el país. “No hay un proyecto en el que yo crea o me sienta cómodo validando”, afirmó.

Leer mas
Nacional

Asesinaron a puñaladas a sujeto colombiano en un cité ...

El ataque se habría producido en medio de una presunta riña, según los primeros antecedentes. La víctima, de entre 20 y 25 años, falleció en el lugar.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/