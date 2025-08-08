Matthei por el IPC: “La izquierda no sabe generar empleos y solo crea inflación”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que la izquierda “solo crea inflación” en referencia al abultado IPC de 0,9% en julio, motivado principalmente por las alzas en las cuentas de la luz.

“A la izquierda le falta algo esencial: No sabe generar empleos y solo crea inflación. Cada día, para muchas familias, es más difícil llegar a fin de mes”, aseguró Matthei en su cuenta de X.

“La falta de trabajos y el desempleo que golpea especialmente a mujeres y jóvenes, es la herencia que nos deja este gobierno: pobreza”, añadió.

“Nuestro objetivo es claro: crear 800 mil empleos, mejorar los sueldos y hacer que llegar a fin de mes sea más fácil para todos. Vamos a generar riqueza y oportunidades para Chile”, concluyó.

Además del IPC, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la inflación acumuló 2,8% en el año y 4,3% en doce meses.

Por productos, las principales alzas fueron el suministro de electricidad con 7,3%, pack de telecomunicaciones con 3,9%, servicios de alojamiento con 7,4% y gasolina con 1,3%.

Entre las principales bajas se cuentan equipos de telefonía móvil con -5,9% y los tomates con -14,3%.