Home Política "matthei por el ipc: “la izquierda no sabe generar empleos y..."

Matthei por el IPC: “La izquierda no sabe generar empleos y solo crea inflación”

“A la izquierda le falta algo esencial: No sabe generar empleos y solo crea inflación. Cada día, para muchas familias, es más difícil llegar a fin de mes”, aseguró la candidata presidencial de Chile Vamos en su cuenta de X.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que la izquierda “solo crea inflación” en referencia al abultado IPC de 0,9% en julio, motivado principalmente por las alzas en las cuentas de la luz.

“A la izquierda le falta algo esencial: No sabe generar empleos y solo crea inflación. Cada día, para muchas familias, es más difícil llegar a fin de mes”, aseguró Matthei en su cuenta de X.

“La falta de trabajos y el desempleo que golpea especialmente a mujeres y jóvenes, es la herencia que nos deja este gobierno: pobreza”, añadió.

“Nuestro objetivo es claro: crear 800 mil empleos, mejorar los sueldos y hacer que llegar a fin de mes sea más fácil para todos. Vamos a generar riqueza y oportunidades para Chile”, concluyó.

Además del IPC, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la inflación acumuló 2,8% en el año y 4,3% en doce meses.

Por productos, las principales alzas fueron el suministro de electricidad con 7,3%, pack de telecomunicaciones con 3,9%, servicios de alojamiento con 7,4% y gasolina con 1,3%.

Entre las principales bajas se cuentan equipos de telefonía móvil con -5,9% y los tomates con -14,3%.

IPC subió 0,9% en julio, más de lo que se proyectaba: aumentó la gasolina y la electricidad
Source
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

La U entrega su versión por el frustrado regreso de Va...

Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, se refirió extensamente a las negociaciones para intentar fichar al bicampeón de América con La Roja, quien finalmente arribó a Audax Italiano.

Leer mas
Vanguardia

Revelan las condiciones que habría puesto Francisco Ka...

El periodista Hugo Valencia dio a conocer algunas exigencias que habría hecho el animador para acceder a la conversación con el estelar de Mega, detallando que solicitó no abordar un tema en específico, lo cual el canal finalmente no aceptó.

Leer mas
Nacional

Detienen a 6 personas por secuestro con mutilación: ví...

Durante los allanamientos en Conchalí y Quintero (Región de Valparaíso), se incautaron cocaína base, munición, dinero en efectivo, una caja fuerte y teléfonos celulares, entre otras especies.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/