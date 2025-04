Matthei presentó a Diego Paulsen como su nuevo jefe de campaña

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó este jueves a su nuevo jefe de campaña, Diego Paulsen (RN), durante una actividad en la comuna de Independencia de la capital.



El expresidente de la Cámara de Diputados participó en esta jornada en la primera actividad oficial como jefe de campaña Matthei.

El exalcaldesa de Providencia manifestó que Paulsen es “un hombre joven, un gran líder, una persona muy trabajadora, dialogante, con capacidad de armar equipos. Y, por lo tanto, vamos con todo Diego a la primaria y segunda vuelta y vamos a ganar”.



“Me encanta que sea joven, me encanta que sea de regiones, me encanta que tenga un liderazgo que fue capaz, en momentos muy difíciles para Chile, de armar una buena conversación. De tal manera de poder sacar a Chile adelante, porque eso es lo que anhelan los chilenos que se vayan resolviendo los problemas”, subrayó.



La candidata dijo que le ha pedido a Paulsen “que convoque a mucha gente, convoque a independientes, que convoque a muchas mujeres, que convoque a la gente joven, que convoque a la gente de regiones que muchas veces se siente pasada a llevar, porque en Santiago se decide todo. Y que básicamente convoque a que en Chile se entienda que sí tenemos muchos problemas (…) pero lo que queremos transmitir es que Chile puede y va a salir adelante”.



Diego Paulsen expresó estar “muy contento con esta convocatoria, tengo una misión crucial que es potenciar todo el liderazgo de nuestra candidata presidencial a lo largo de todo Chile. Hay que volver a fortalecer los equipos de trabajo, nadie duda de las convicciones y del real trabajo que tienes tú Evelyn, así que soy un orgulloso que me hayas convocado”.