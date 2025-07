Matthei remarca en que no dejará pasar campaña de desinformación en su contra

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo no estar dispuesta a dejar pasar una campaña de desinformación en su contra.

Ello “aunque me peguen y digan que estoy histérica, porque son las cosas que nos dicen a las mujeres”, recogió Emol.

“Obviamente que hay mucha gente de mi sector que lo único que no quiere es que gane Jara, y por lo tanto, cualquier pelea entre nosotros los pone muy nerviosos”, sostuvo Matthei en el matinal “Contigo en la mañana”, de Chilevisión.

Insistió en que hay una campaña de desinformación en su contra coordinada para “plantar una mentira o algo que haga parecer muy mal a una persona. Yo lo había ya hablado, pero me empezaron a llegar muchos otros que me dijeron a mí me pasó lo mismo, como el Me Too”, indicó.



Matthei puso como ejemplo el caso de la periodista que moderó el último foro de Enela donde participó José Antonio Kast, quien tuvo un impasse con la profesional y que, según dijo, habría sido atacada por las mismas cuentas que la han criticado.



Requerida por qué apunta a los republicanos o el entorno del candidato, la abanderada sostuvo que “son las mismas cuentas que le dan like a él (a Kast) de todo y cuando uno ve a quiénes han atacado”. Agregó que “he ido teniendo bastante información de adentro” sobre este tema.



Agregó que “ojalá que José Antonio lo que hiciera es decir que no está de acuerdo con este tipo de cosas y que llame a que bajen las cuentas. Ojalá él hiciera un llamado a una campaña limpia (…) no ha dicho nada, la única vez que habló no dijo la verdad”.



Respecto a si duda de las credenciales democráticas de Kast, contestó que “una cosa son las creencias y otra cosa son las prácticas que llevan a destruir cualquier posibilidad de ponerse de acuerdo, de conversar”.



Añadió que “no estoy dispuesta a dejar pasar esto, aunque me peguen y digan cualquier cosa, que estoy histérica, porque son las cosas que nos dicen a las mujeres”.



Consultada sobre si votaría por Kast en la segunda vuelta, Matthei manifestó que “yo no quiero llevar la discusión a la segunda vuelta, yo estoy hablando de temas que son bien de fondo, de democracia. Si yo empiezo a hablar de la segunda vuelta todo se ensucia”. Aunque reconoció que puede ser “muy impopular en la gente que yo lo diga (su denuncia), ‘ya la Evelyn está peleando’, pero no me importa porque es un tema muy de fondo”, recogió Emol.