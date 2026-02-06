Home Nacional "matthei rememora a piñera a 2 años de su muerte: “lo recuerdo con..."

Matthei rememora a Piñera a 2 años de su muerte: “Lo recuerdo con alegría y con gratitud”

La excandidata presidencial de Chile Vamos escribió en su cuenta de X: “Con aciertos y errores, siempre puso al país en el centro y creyó en el trabajo y en empujar a Chile hacia adelante. Un gran abrazo lleno de cariño a Cecilia, a sus hijos y a sus nietos”.

Patricia Schüller Gamboa
Este viernes se cumplen dos años de la muerte del expresidente, Sebastián Piñera, en un accidente en el Lago Ranco, Región de Los Ríos, cuando piloteaba su helicóptero.

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), reapareció en redes sociales y en su cuenta de X recordó al exmandatario.

“Lo recuerdo con alegría y con gratitud. Nos peleamos, nos abuenamos, y tuve la fortuna de trabajar y aprender a su lado. Me gusta recordarlo activo, entusiasta y profundamente comprometido con Chile”, comenzó escribiendo.

Agregó que “con aciertos y errores, siempre puso al país en el centro y creyó en el trabajo y en empujar a Chile hacia adelante. Un gran abrazo lleno de cariño a Cecilia, a sus hijos y a sus nietos”.

Encuesta Black & White: A 2 años de su muerte el 54% apoya idea de emplazar una estatua de Piñera frente a La Moneda
Source Texto: Aton/Foto: X
