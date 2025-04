Matthei y Kaiser critican duramente a Jeanette Jara por sus dichos sobre Cuba

Recordando la militancia comunista de la exministra Jeannette Jara, los candidatos de Chile Vamos, Evelyn Matthei y del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, rechazaron sus dichos negando que Cuba sea una dictadura.



“La ministra Jara es comunista y los comunistas niegan que sea una dictadura, pero Cuba no es democracia bajo ningún punto de vista, se violan los derechos humanos de manera consistente. Y yo estoy segura de que la inmensa mayoría de los chilenos no quisieran vivir en un régimen cómo ese”, sostuvo Matthei a su llegada a Punta Arenas.



Por su parte, Kaiser comentó que “la exministra Jara ha evidenciado una vez más que el Partido Comunista no cambia. Uno podría agradecer eso, porque por lo menos hay algo permanente en la vida. Los comunistas van a ser siempre enemigos de la democracia y de la libertad. El plantear que en Cuba habría un sistema democrático distinto insulta la inteligencia de las personas”.



Además, Kaiser agregó que “plantear que Venezuela tendría solo un autoritarismo, no solamente insulta la inteligencia de las personas, sino que insulta a cientos de miles de venezolanos que han tenido que arrancar de la tiranía de Maduro a Chile”, aseguró.



Y agregó que “ahora lo que tiene que responderle a Chile, la señora Jara, es si esta democracia de tipo distinto es la democracia que ellos quieren imponer en nuestro país. Esa es una pregunta que exige respuesta”.