Matthei y SQM: “Se gastaron miles de millones en un juicio de 12 años para nada”

La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, manifestó su disconformidad por la decisión de la Justicia de absolver a los ocho acusados del caso SQM, investigados por los delitos de corrupción en el financiamiento ilegal de la política.



“Un fallo que llega a 12 años de ocurrido los hechos no es justicia. Eso ya es casi una burla”, comentó la abanderada.

“Nadie le cree nada a nadie, incluida la Fiscalía”



“Lo que sucede es que nadie le cree nada a nadie, incluida la Fiscalía, incluidos a los anteriores fiscales. Si los anteriores fiscales tenían algo que creían que era ilegal, ellos debieron haber hecho una presentación ante la propia Fiscalía para parar lo que ellos creían que era una intervención”, señaló la abanderada.



Agregó que “porque si es que efectivamente hubiese habido una operación política, ellos tenían el deber de haberlo denunciado ante la Justicia y no lo hicieron. Lo que hicieron fue irse de la Fiscalía. Y aún hoy lo que hacen es seguir tratando de robar cámara con cosas que se dicen al voleo y no se pueden comprobar”.



“Yo lo único que señalo es que la gente acá entiende que cuando a ellos le roban, no pasa nada. Ni siquiera los van a visitar a sus casas. Ni siquiera se abren las investigaciones. La justicia no está funcionando. Y mientras tanto tenemos un juicio en que finalmente salieron todos absueltos, en que las juezas además retaron la Fiscalía. Se gastaron miles de millones de pesos en un juicio de 12 años que no llevó a ningún puerto”, lamentó.



“Acá hay varias personas que salieron libre. No hemos leído el fallo, no conocemos el fallo, es aventurado dar opiniones sin conocer el fallo. Pero sí, no tengo ninguna duda en decir que esto es una vergüenza, finalmente, es un pésimo trabajo de la Fiscalía, y, finalmente, lo que toda la ciudadanía siente es que hay una nueva institución en la cual no se puede confiar”, sostuvo.