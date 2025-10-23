Home Nacional "matthei y sqm: “se gastaron miles de millones en un juicio ..."

Matthei y SQM: “Se gastaron miles de millones en un juicio de 12 años para nada”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos dijo que “acá hay varias personas que salieron libre. No hemos leído el fallo, no conocemos el fallo, es aventurado dar opiniones sin conocer el fallo. Pero sí, no tengo ninguna duda en decir que esto es una vergüenza, finalmente, es un pésimo trabajo de la Fiscalía, y, finalmente, lo que toda la ciudadanía siente es que hay una nueva institución en la cual no se puede confiar”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, manifestó su disconformidad por la decisión de la Justicia de absolver a los ocho acusados del caso SQM, investigados por los delitos de corrupción en el financiamiento ilegal de la política.

“Un fallo que llega a 12 años de ocurrido los hechos no es justicia. Eso ya es casi una burla”, comentó la abanderada.

“Nadie le cree nada a nadie, incluida la Fiscalía”


“Lo que sucede es que nadie le cree nada a nadie, incluida la Fiscalía, incluidos a los anteriores fiscales. Si los anteriores fiscales tenían algo que creían que era ilegal, ellos debieron haber hecho una presentación ante la propia Fiscalía para parar lo que ellos creían que era una intervención”, señaló la abanderada.

Agregó que “porque si es que efectivamente hubiese habido una operación política, ellos tenían el deber de haberlo denunciado ante la Justicia y no lo hicieron. Lo que hicieron fue irse de la Fiscalía. Y aún hoy lo que hacen es seguir tratando de robar cámara con cosas que se dicen al voleo y no se pueden comprobar”.

“Yo lo único que señalo es que la gente acá entiende que cuando a ellos le roban, no pasa nada. Ni siquiera los van a visitar a sus casas. Ni siquiera se abren las investigaciones. La justicia no está funcionando. Y mientras tanto tenemos un juicio en que finalmente salieron todos absueltos, en que las juezas además retaron la Fiscalía. Se gastaron miles de millones de pesos en un juicio de 12 años que no llevó a ningún puerto”, lamentó.

“Acá hay varias personas que salieron libre. No hemos leído el fallo, no conocemos el fallo, es aventurado dar opiniones sin conocer el fallo. Pero sí, no tengo ninguna duda en decir que esto es una vergüenza, finalmente, es un pésimo trabajo de la Fiscalía, y, finalmente, lo que toda la ciudadanía siente es que hay una nueva institución en la cual no se puede confiar”, sostuvo.

Enríquez-Ominami anuncia acciones tras caso SQM: “Mi calvario no me lo devuelve nadie”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia

Escritores chilenos actuales: las 5 voces que están ca...

Esta selección de escritores chilenos actuales ofrece una panorámica esencial para comprender las transformaciones de la literatura nacional. Ficción, ensayo, memoria, terror y experimentación se entrelazan en voces que narran el presente con una fuerza estética y ética que dialoga con el pasado y con el mundo.

Leer mas
Vanguardia

“Fue completamente egoísta”: Asesino de John Lennon re...

Mark David Chapman, hombre que asesinó al cantante en diciembre de 1980, declaró ante una junta de libertad condicional que cometió el crimen por una motivación “egoísta” y en búsqueda de fama.

Leer mas
Nacional

Presidente de la Cámara responde a Boric por emplazami...

José Miguel Castro (RN) dijo que “más que estar mirando la paja en el ojo ajeno, yo le pediría al Presidente que se dedicara a enviar rápidamente un proyecto para poder adelantar el pago a las personas producto de las cuentas de la luz, producto también de la ineficiencia de su gobierno”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/