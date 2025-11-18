Mayol responde a Parisi por encuestas: “Yo me estoy jugando un prestigio y vengo a defender lo que hemos trabajado”

El analista y académico, Alberto Mayol, abordó las duras críticas del excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien acusó públicamente a diversos encuestadores de “manipular” datos y operar políticamente.

Parisi calificó como “terroristas de la encuesta” a Mayol, a Cadem y a Roberto Izikson, asegurando que “nos manipularon las encuestas” y que esa supuesta distorsión habría perjudicado su desempeño electoral. El abanderado del PDG sostuvo que su candidatura habría sido afectada por la percepción de “voto perdido”.

De acuerdo a lo consignado por Radio Biobío, Mayol respondió reconociendo parcialmente uno de los puntos planteados por Parisi sobre los sondeos, según sostuvo en entrevista con TVN.

Las encuestas “son una herramienta electoral”

El sociólogo indicó: “Tiene razón en ese punto. Las encuestas se han usado como mecanismo, en Chile y muchas partes, para levantar y bajar candidaturas. Son una herramienta electoral”.

No obstante, advirtió que existen límites claros en las acusaciones que se pueden realizar sin pruebas. “Está en el límite, no solo impropia moralmente, sino que fuera de la ley”, acusó, asegurando que sería una calumnia, consignó Biobío.

Mayol defendió el trabajo desarrollado por el equipo de La Cosa Nostra y rechazó categóricamente cualquier alteración deliberada de los resultados.

“Dice que manipulamos los datos y eso es gravísimo. Yo me estoy jugando un prestigio y vengo a defender lo que hemos trabajado. Entonces me parece vergonzoso que alguien diga algo así”, afirmó.

El académico ofreció incluso abrir sus bases metodológicas para despejar dudas: “Se lo digo directamente a Franco Parisi: descarto por completo cualquier tipo de manipulación. Pudiera ver mis bases de datos; las puedo enviar a algún correo… lo que quiera”.

Finalmente, hizo un llamado a respetar la labor de los profesionales que trabajan con datos y análisis político. “Creo que los profesionales, frente a personas que tienen un micrófono con cadena nacional, tienen que ser respetados”, enfatizó.