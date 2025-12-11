Home Nacional "maza y megaproyecto energético inna: “se debe desarrollar p..."

Maza y megaproyecto energético INNA: “Se debe desarrollar pero 50 kilómetros más al sur”

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas dijo a Emol que la astronomía, que llegó primero y representa una inversión multimillonaria e irremplazable, debe ser respetada, y el proyecto de hidrógeno verde, aunque necesario, debe reubicarse a una distancia que no comprometa la calidad única del cielo de Atacama, asegurando que el proyecto, por su cercanía, “sin duda sacaría de su sitial al mejor lugar del mundo para hacer astronomía”.

Patricia Schüller Gamboa
El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999, José Maza, se sumó a la polémica generada por megaproyecto energético INNA, de la empresa Andes.

Se estima que su contaminación lumínica “sacaría de su sitial” a Chile como líder mundial en calidad celeste, al instalar una planta de hidrógeno verde a pocos kilómetros del Observatorio Paranal en el Desierto de Atacama.

La discusión volvió al tapete tras las declaraciones de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, quien en el debate de Anatel, el martes pasado, priorizó el desarrollo de la controvertida iniciativa y sus posibilidades de empleo y exportación. El abanderado republicano, José Antonio Kast, defendió los cielos oscuros del Cerro Paranal en Antofagasta.

José Maza señaló a Emol que la astronomía, que llegó primero y representa una inversión multimillonaria e irremplazable, debe ser respetada, y el proyecto de hidrógeno verde, aunque necesario, debe reubicarse a una distancia que no comprometa la calidad única del cielo de Atacama, asegurando que el proyecto, por su cercanía, “sin duda sacaría de su sitial al mejor lugar del mundo para hacer astronomía”.

Maza sostuvo que “Chile necesita desarrollar hidrógeno verde, en el norte con energía fotovoltaica y eólica y en el sur con energía eólica”. Sin embargo, para él, no se trata de una elección excluyente, sino de una cuestión de ubicación estratégica, recogió Cooperativa.

“El proyecto INNA se debe desarrollar pero 50 kilómetros más al sur, al sur de Taltal. Chile los necesita a ambos: la astronomía extraordinaria de Paranal y la energía del hidrógeno verde”, indicó.

Para ilustrar el despropósito de la ubicación actual, Maza utilizó una analogía: “Esto es como querer poner una discoteca contigua a la catedral. La discoteca se puede mover a otro sitio”.

