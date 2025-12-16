Home Triunfo "mbappé gana juicio al psg y el club tendrá que pagarle 61 millone..."

Mbappé gana juicio al PSG y el club tendrá que pagarle 61 millones de euros

La justicia francesa falló a favor del actual jugador del Real Madrid, y ordenó al conjunto parisino pagar un millonario monto por salarios y bonificaciones que no fueron otorgados al delantero, quien dejó el club a mediados del 2024.

Leonardo Medina
Mbappé gana juicio al PSG y el club tendrá que pagarle 61 millones de euros

El Tribunal de lo Laboral de París condenó este martes al PSG y ordenó al conjunto francés pagar un millonario monto a su exfigura, Kylian Mbappé. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
7
