Mbappé gana juicio al PSG y el club tendrá que pagarle 61 millones de euros

La justicia francesa falló a favor del actual jugador del Real Madrid, y ordenó al conjunto parisino pagar un millonario monto por salarios y bonificaciones que no fueron otorgados al delantero, quien dejó el club a mediados del 2024.
