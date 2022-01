“Me desperté 10 días después sin saber qué pasó”: alcalde de Huechuraba relata su experiencia con el Covid-19

Durante el jueves de la semana el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD), volvió a sus funciones en dicho cargo, luego de vivir un verdadero drama tras estar tres meses alejado por complicaciones derivadas del Covid-19, que lo tuvieron 25 días internado. “Me autoimpuse que no me podía morir por mi responsabilidad y lealtad por mi familia y la gente que represento. Me desperté 10 días después sin saber qué pasó”, señaló en Radio Biobío.

Detalló que en octubre del año pasado, sus dos hijos pequeños hijos (7 y 9 años) contrajeron el virus, y posteriormente él comenzó a sentirse mal, por lo que acudió a la Clínica Alemana, donde le diagnosticaron que tenía una neumonía, derivada del coronavirus.

Le comenzaron suministrando oxígeno y estaba con ventilación mecánica no invasiva, pero con el pasar de los días, le informaron que pasaría a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), porque necesitaba ser intubado.

En ese momento -añadió-dimensionó la gravedad del asunto, agregando que “no me pude despedir de mi señora, yo pregunté si la podía llamar, pero me dijeron que no, porque yo estaba muy mal de salud (…). No sé si es miedo lo que se siente pero sí una resistencia a morirte porque sabía que intubado era salir vivo o muerto“.

Cuadrado también enfatizó en la importancia de la vacunación, ya que en declaraciones a Radio Cooperativa, contó que no tenía su tercera dosis y que “cuando escucha gente que no se quiere vacunar, la verdad es que indigna, porque el no vacunarse implica no sólo el morirse uno, sino que poner en riesgo innecesario la vida de otros que confían en que las acciones que uno hace son propias, pero también afectan al resto”.

Asimismo, realizó un llamado para que el Estado sea más “duro” con los funcionarios públicos que no quieran vacunarse, obligándolos a que se inoculen. El alcalde criticó que el Estado “no ha sido muy proactivo en tomar decisiones que afecten y que repercutan en la valoración que la gente tiene de la gestión, es decir, hay medidas que se deben adoptar y que no se adoptan por el qué dirán o por el perjuicio que genera, o por otros motivos más políticos que técnicos”.

Agregó que volvió el jueves con una licencia parcial, que le permite ir solamente las tardes, yendo las mañanas a su rehabilitación.