“Me dijo que lo iban a matar”: Revelan el supuesto “modus operandi” de Kaminski para pedir dinero 

Luego de revelarse el vínculo de Francisco Kaminski con Felipe Reyes Ossa, apodado el “Rey de Meiggs”, en el programa de Chilevisión, “Primer Plano”, dieron a conocer la noche de este domingo un supuesto “modus operandi” que tendría el animador para pedir dinero prestado.

La panelista del programa, Cecilia Gutiérrez, indicó que el comunicador solía pedir dinero asegurando que su vida corría peligro.

En la misma línea, abordó una ocasión en la que Carla Jara, exesposa de Kaminski, le prestó 4 millones de pesos al locutor radial, debido al “miedo a su integridad y a la de su hijo”.

“Yo presté dinero porque él me dijo que lo iban a matar”, le comentó Jara a Gutiérrez en una conversación.

Además, detalló que “dijo que me lo devolvía en dos días y hasta esta fecha sigo esperando el pago”.

También, la periodista en el programa leyó uno de los mensajes que Kaminski habría recibido: “Compadre, usted adquirió un compromiso y tiene que cumplir. Te esperé el miércoles y te cambiaste para hoy y hoy te cambias de nuevo y así no funcionan los compromisos. Me importa un … de dónde sacas la plata, hoy me mandas algo o la voy a ver yo como película”.

De esta forma, en el estelar afirmaron que Kaminski, en otras oportunidades, habría actuado de esta misma manera para pedir préstamos informales a su entorno. Cabe destacar que el animador interpuso una denuncia por amenazas de muerte y extorsión ante la subcomisaría de Lo Barnechea, después de declarar como testigo en el caso del asesinato del “Rey de Meiggs”.