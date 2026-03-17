Medio Ambiente retira de Contraloría 43 decretos presentados por el gobierno anterior

El subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, a través de un oficio, solicitó a la Contraloría el retiro del trámite de toma de razón 43 decretos supremos relacionados con la cartera y enviados durante el gobierno anterior.



Desde el ministerio señalaron que la medida apunta a “asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República. Esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores”.



“La medida busca que los actos administrativos respondan a los más altos estándares de calidad jurídica, resguarden el cuidado de las personas y protejan efectivamente el patrimonio natural del país”, señalaron mediante una declaración.

Indicaron que esta revisión se enmarca en el plan de auditoría interna del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y que corresponde a una práctica habitual al inicio de una nueva administración.

Desde la cartera también señalaron que el gobierno saliente ingresó 21 decretos en los primeros días de marzo, de los cuales 13 fueron tramitados el último día de gestión.

Entre los decretos retirados figuran normativas de diversa índole

Según consignó Cooperativa, entre los decretos retirados figuran normativas de diversa índole, como el reglamento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, normas de calidad ambiental para aguas de la cuenca del río Huasco, y planes de descontaminación para zonas como Puerto Aysén.

También se incluyen regulaciones sobre emisiones para termoeléctricas y fundiciones de cobre, así como iniciativas vinculadas a la biodiversidad, como el plan de recuperación de las ranitas de Darwin y el decreto que declaraba monumento natural al pingüino de Humboldt.

En el listado destacan además decretos para la creación de nuevos parques nacionales, como Salar de Gorbea y Las Parinas en la Región de Atacama, así como Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas II.

El ministerio afirmó que trabaja de manera prioritaria en la revisión de estos instrumentos para reingresarlos a la brevedad al proceso correspondiente ante la Contraloría.