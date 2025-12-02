Megatoma de San Antonio: Gobierno anuncia expropiación de 100 hectáreas

A dos días de cumplirse el plazo judicial para el desalojo de la megatoma de San Antonio, el Ministerio de Vivienda anunció la tarde de este martes la expropiación de 100 de las 215 hectáreas del terreno. La medida busca dar paso a un proyecto habitacional solicitado por 40 cooperativas.



En un punto de prensa en La Moneda, el ministro Carlos Montes recordó que en el lugar viven 4.000 familias y 3.000 niños. “Como Gobierno hemos buscado durante meses una solución con los dueños y los pobladores. Se levantó una comisión técnica y se ayudó a la familia a organizarse en cooperativas para que ellas mismas compraran los terrenos”, señaló.



Las negociaciones, sin embargo, fracasaron. “Lamentablemente, esas conversaciones no han generado un acuerdo con los dueños debido al precio, a nuestro juicio, exorbitante del metro cuadrado que exigieron en la negociación”, explicó Montes.



Ante ello, el ministro confirmó la decisión de expropiar. “Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas”, afirmó.



El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también se refirió al proceso de desalojo, destacando que será informado primero a la Corte y se ejecutará bajo estricta planificación. “Esto no es un desalojo que se lleve adelante en un día (…) se ha hecho una planificación seria, realista, también ambiciosa en términos de avanzar lo más rápido posible y con todos los resguardos necesarios”, dijo.



Finalmente, Montes detalló el financiamiento: “Surge de los fondos que tenemos a efecto de asentamientos precarios (…) Hay un decreto de transferencia de todos estos recursos que está en trámite (…) Estamos con presupuesto de este año”.