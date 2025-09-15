Mejorar la asistencia escolar sí es posible

Rebeca Molina, directora ejecutiva Fundación Presente.

El ausentismo escolar es hoy uno de los problemas más graves de nuestro sistema educativo. Según cifras oficiales, cerca de la mitad de los estudiantes en Chile presenta ausentismo crónico —falta más de un 10% del año escolar—, con consecuencias directas en sus aprendizajes, trayectorias educativas y bienestar.

Frente a esta realidad, muchas veces surge la sensación de que poco se puede hacer, o nos contentamos con mejoras marginales. Sin embargo, la experiencia demuestra que sí es posible mejorar la asistencia, pero debemos encontrar las estrategias adecuadas.

Así lo demuestran tres liceos técnico-profesionales de la Región Metropolitana —Paulina von Mallinckrodt, Sergio Silva Bascuñán e Industrial de Recoleta—que están implementando este año el programa Cada Día Cuenta de Fundación Presente, con el apoyo de Fundación Irarrázaval.

Los resultados son contundentes: la asistencia promedio subió 5 puntos porcentuales el semestre pasado (frente a un alza nacional de solo 0,3) y la inasistencia crítica se redujo en un 59%, mientras que los estudiantes con asistencia esperada aumentaron en un 42%. Estos avances son fruto del compromiso de las comunidades educativas y del apoyo sostenido de Fundación Irarrázaval a la formación integral de sus estudiantes.

¿Qué explica estos avances? La experiencia de más de una década trabajando en asistencia escolar muestra que no hay recetas universales, pero sí ciertos principios comunes:

Comités de asistencia comprometidos y activos, que lideran desde dentro de cada colegio, reconociendo la asistencia como una base pedagógica, no administrativa.

Prioridad integrada a la gestión escolar, entendiendo que promover la asistencia no debe ser una misión aparte, sino parte central de los procesos pedagógicos y administrativos.

Trabajo colaborativo con las familias, para asumir que la asistencia es una responsabilidad compartida.

Acompañamiento y sistematización, con equipos externos que entregan herramientas y metodologías adaptadas a la cultura de cada establecimiento.

Más allá de las cifras, lo relevante es el cambio cultural que se empieza a instalar: la asistencia dejó de verse como un trámite administrativo y comenzó a comprenderse como una condición pedagógica fundamental para aprender.

Este cambio cultural no ocurre de un día para otro. Requiere convicción, liderazgo y perseverancia. Pero la experiencia demuestra que cuando se instala esta mirada y se sostiene en el tiempo, los avances son significativos y sostenibles.

Chile necesita con urgencia multiplicar estas experiencias y convertir la asistencia en una prioridad país.

Porque sin asistencia no hay aprendizaje, y sin aprendizaje no hay futuro.

Rebeca Molina, directora ejecutiva Fundación Presente.