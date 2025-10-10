Home Economía "mercado estima un recorte de tasa en diciembre: expertos prevén t..."

Mercado estima un recorte de tasa en diciembre: expertos prevén TPM de 4,5%

Según consignó Emol, los expertos proyectan esta disminución en la Tasa de Política Monetaria pese al alza que tuvo la inflación en septiembre tras subir desde un 4% a un 4,4% en el acumulado de los últimos 12 meses.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Banco Central publicó la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de octubre y los expertos prevén que la Tasa de Política Monetaria (TPM) bajaría en 25 puntos básicos (pb) a 4,5% anual a diciembre y bajaría 25 pb más dentro 11 meses.

Según consignó Emol, los expertos proyectan esta disminución en la TPM pese al alza que tuvo la inflación en septiembre tras subir desde un 4% a un 4,4% en el acumulado de los últimos 12 meses.

Además, se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre se ubicaría en 0,3% al igual que en noviembre. En diciembre, la inflación marcaría 4% y 3% a diciembre 2026.

En tanto, los encuestados estiman que el PIB de Chile crecerá 2,4% en 2025. El rango de respuestas para este año se actualizó a entre 2,2% y 2,5%.

Asimismo, proyectan que el Imacec del mes de septiembre tendría una expansión de 2,5%.

En tanto, el tipo de cambio se ubicaría en dos meses en $950,00 (con extremos de $920 y $960), mientras que en 11 meses sería de $922,50.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Familia Piñera Morel valora informe de DGAC que revela...

A través de una declaración pública, la familia del exmandatario sostuvo que “valoramos el informe que cierra un capítulo en este doloroso duelo y, a la vez, confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito y que todos los aspectos técnicos estaban en regla”.

Leer mas
Nacional

Fiscalía y PDI desarticulan clan familiar dedicado a l...

El Ministerio Público formalizó a los detenidos por el delito de tráfico de drogas e infracciones a la Ley de Control de Armas, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva para todos ellos, petición que fue acogida por el tribunal.

Leer mas
Internacional

Tormenta tropical Raymond: Intensas lluvias afectaron ...

Las lluvias estuvieron presentes en todas las entidades mexicanas menos en Baja California Sur (noroeste), aunque los estados más afectados fueron Veracruz, Puebla (centro), San Luis Potosí (centro), Querétaro, Hidalgo (centro) y Guerrero (oeste), en el que se registraron 151 litros de agua por cada metro cuadrado (mm) en el municipio de Zihuatanejo, indicó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/