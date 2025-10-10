Mercado estima un recorte de tasa en diciembre: expertos prevén TPM de 4,5%

El Banco Central publicó la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de octubre y los expertos prevén que la Tasa de Política Monetaria (TPM) bajaría en 25 puntos básicos (pb) a 4,5% anual a diciembre y bajaría 25 pb más dentro 11 meses.



Según consignó Emol, los expertos proyectan esta disminución en la TPM pese al alza que tuvo la inflación en septiembre tras subir desde un 4% a un 4,4% en el acumulado de los últimos 12 meses.



Además, se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre se ubicaría en 0,3% al igual que en noviembre. En diciembre, la inflación marcaría 4% y 3% a diciembre 2026.



En tanto, los encuestados estiman que el PIB de Chile crecerá 2,4% en 2025. El rango de respuestas para este año se actualizó a entre 2,2% y 2,5%.



Asimismo, proyectan que el Imacec del mes de septiembre tendría una expansión de 2,5%.



En tanto, el tipo de cambio se ubicaría en dos meses en $950,00 (con extremos de $920 y $960), mientras que en 11 meses sería de $922,50.