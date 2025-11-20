Merco Salud: Hospital Las Higueras de Talcahuano y Clínica Alemana de Santiago son los centros con mejor reputación del país en 2025

Merco, el monitor de reputación corporativa de referencia en Iberoamérica dio a conocer el primer ranking de hospitales, clínicas y laboratorios con mejor reputación de Chile, además de las instituciones líderes en 21 diferentes especialidades médicas, tanto para los sectores público como privado.

Merco Salud es un estudio independiente y riguroso, que se elabora en base a la evaluación de indicadores objetivos de calidad y gestión clínica, además de encuestas a profesionales y expertos del sector sanitario y farmacéutico.

Esta primera edición marca un hito en el país y en la región, al ser el único informe reputacional del sector sanitario realizado, hasta ahora, fuera de España, donde se ha transformado en un referente del sector y se realiza desde hace 11 años.

Según el ranking, el top 5 de los hospitales a nivel nacional es liderado por el Hospital Las Higueras de Talcahuano, el Hospital del Salvador de Santiago, el Hospital Clínico Regional Dr Guillermo Grant de Concepción, el Hospital Clínico San Borja Arriarán y el Hospital Barros Luco Trudeau, ambos ubicados en la Región Metropolitana.

El ranking general de las clínicas privadas mejor evaluadas es encabezado por la Clínica Alemana de Santiago, la Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus, el Hospital Clínico Universidad de Chile, la Clínica Santa María y la Clínica Universidad de los Andes, todas de la Región Metropolitana.

Entre los laboratorios con mejor reputación de Chile, el listado es encabezado por Pfizer, Chile Teva, Saval, Abbott y Roche.

Daniela Rosas, directora de Merco Salud Chile, explicó que para la elaboración de este ranking se evaluaron indicadores de gestión, tales como la oferta asistencial, técnicas y procedimientos, gestión clínica, eficiencia en la gestión de recursos, accesibilidad, calidad e innovación de los servicios de salud.

Dijo que, junto con lo anterior, se realizaron casi 2.000 encuestas a médicos especialistas, médicos generales, directivos y gerentes de hospitales y clínicas, enfermeras (os), directivos de laboratorios farmacéuticos y farmacias hospitalarias en todo el país, y se evaluaron más de 315 servicios clínicos.

Enrique Mañas, director global Merco Salud, enfatizó que “a pesar de que Chile cuenta con clínicas y hospitales de buena reputación, la investigación sigue siendo un punto débil para los principales actores de la salud. En base a esto no hay duda de que el conjunto de públicos valoran muy bien a los médicos chilenos, y se les exige un paso al frente en el terreno del liderazgo investigador”.

La aplicación de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking es objeto de revisión independiente por parte de la consultora internacional KPMG.