Home Nacional "migrantes ingresan a la fuerza y sin autorización a perú desde fr..."

Migrantes ingresan a la fuerza y sin autorización a Perú desde frontera de Chile

El hecho se registró a las 14:55 horas de la tarde de este lunes, momento en que cerca de 38 personas adultas, además de 9 niños y adolescentes, comenzaron a avanzar a pie hacia el Complejo Fronterizo Santa Rosa, recogió 24 Horas.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Migrantes ingresan a la fuerza y sin autorización a Perú desde frontera de Chile

Tras varios días de la compleja situación migratoria en la frontera entre Chile y Perú, un grupo de extranjeros ingresó sin autorización a territorio peruano, según los antecedentes entregados por las autoridades presentes en la zona.

El hecho se registró a las 14:55 horas de la tarde de este lunes, momento en que cerca de 38 personas adultas, además de 9 niños y adolescentes, comenzaron a avanzar a pie hacia el Complejo Fronterizo Santa Rosa, recogió 24 Horas.

En paralelo, otras personas extranjeras permanecen distribuidas en las áreas de control de buses internacionales, donde continúan a la espera de definiciones respecto a su situación migratoria.

Chile y Perú realizaron la primera reunión del Comité de Cooperación Migratoria

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, junto a su par peruano, Hugo de Zela, lideraron la primera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, instancia creada para abordar de manera conjunta los problemas que se han generado recientemente en la frontera.

En la cita también participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el viceministro peruano, Félix Denegri, quienes integran la conducción técnica del comité.

Durante el encuentro, ambas delegaciones expresaron su disposición a trabajar con un diagnóstico común, con el propósito de impulsar soluciones prácticas y efectivas mediante un mecanismo articulado por este comité, el cual operará a nivel de viceministros y subsecretarios.

Chile y Perú realizaron la primera reunión del Comité de Cooperación Migratoria
Source Texto: La Nación / Foto: Captura de pantalla
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Exministro Paris inaugura ExpoSalud 2025 con mensaje a...

Con la participación de autoridades, directores de hospitales y clínicas de todo el país, se dio inicio a la feria de salud, innovación y tecnología más relevante de Chile. La experiencia del paciente emergió como eje central para enfrentar los desafíos del sistema.

Leer mas
Nacional
Presidente del PDG y consulta digital: “Involucramos a...

Rodrigo Vattuone dijo que la opción principal “y que fue contundente a lo largo de todas las regiones” fue la de votar nulo con un 78% de las preferencias. En tanto, la opción para apoyar al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, alcanzó un 20%, mientras la de respaldar a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, un 2%.

Leer mas
Nacional
Chile y Perú realizaron la primera reunión del Comité ...

En el encuentro, las delegaciones de ambos países manifestaron su voluntad de trabajar sobre la base de un diagnóstico compartido, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas, a través de un trabajo que será articulado por este comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/