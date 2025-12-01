Migrantes ingresan a la fuerza y sin autorización a Perú desde frontera de Chile

Tras varios días de la compleja situación migratoria en la frontera entre Chile y Perú, un grupo de extranjeros ingresó sin autorización a territorio peruano, según los antecedentes entregados por las autoridades presentes en la zona.

El hecho se registró a las 14:55 horas de la tarde de este lunes, momento en que cerca de 38 personas adultas, además de 9 niños y adolescentes, comenzaron a avanzar a pie hacia el Complejo Fronterizo Santa Rosa, recogió 24 Horas.

En paralelo, otras personas extranjeras permanecen distribuidas en las áreas de control de buses internacionales, donde continúan a la espera de definiciones respecto a su situación migratoria.

Chile y Perú realizaron la primera reunión del Comité de Cooperación Migratoria

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, junto a su par peruano, Hugo de Zela, lideraron la primera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, instancia creada para abordar de manera conjunta los problemas que se han generado recientemente en la frontera.

En la cita también participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el viceministro peruano, Félix Denegri, quienes integran la conducción técnica del comité.

Durante el encuentro, ambas delegaciones expresaron su disposición a trabajar con un diagnóstico común, con el propósito de impulsar soluciones prácticas y efectivas mediante un mecanismo articulado por este comité, el cual operará a nivel de viceministros y subsecretarios.